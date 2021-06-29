В Горном Алтае коронавирусом переболели 17 тысяч человек

33 новых случая коронавируса выявили в Республике Алтай за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб, общее число заражений достигло 17 804.

Коронавирус лабораторно подтвердили у девяти жителей Кош-Агачского района, у восьми жителей города Горно-Алтайска, у шести жителей Майминского района, у четырёх жителей Усть-Коксинского района, у двух жителей Шебалинского района, у жителя Онгудайского района, у жителя Усть-Канского района, у жителя Чемальского района и у жителя Чойского района.

Из больниц выписали ещё 20 пациентов. Всего за время пандемии выздоровели 17 019 человек.

Зафиксировали еще один летальный исход. За весь период в регионе зарегистрировано 287 случаев смертей пациентов с COVID-19, в том числе 242 – от COVID-19, 45 – от иных причин.