Водитель "Оки" погиб в лобовом ДТП под Новосибирском

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Человек погиб, еще двое пострадали в результате лобового ДТП в Новосибирской области, сообщили в группе "Новосибирская служба эвакуации АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".

Авария случилась 4 июля в 21:30 в Исктимском районе на трассе между Искитимом и Завялово. Водитель Hyundai Creta, двигаясь со стороны Завьялова, выехал на "встречку" и столкнулся с "Окой".

В результате отечественное авто перевернулось, а иномарка слетела в кювет. Водитель "Оки" погиб на месте, его возраст и личность устанавливается. Помимо этого, медицинская помощь потребовалась 25-летней женщине и 4-летнему ребенку — пассажирам Hyundai.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.