Вторник, 6 Июль, 22:10

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,27
€ 87
25°


5658672 +23378
Обь
276см -6

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеТретья волна пандемииВакцинация от коронавируса
Новости

Песков прокомментировал новости о запрете перемещения между регионами России

, ИА "Амител"
По словам представителя Кремля, местные власти в праве принять такое решение
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Регионы уполномочены принимать жесткие меры на фоне сложной эпидемиологической обстановки, однако федеральные власти не поддерживают такие решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о тотальном локдауне с запретом проезда между регионами.

В то же время закрытие границ (между субъектами. – Прим ред.) – нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы", – цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что власти планируют ограничить перемещение между регионами из-за увеличения угрозы распространения коронавируса. Ближе всего к этой крайней мере находятся власти Курганской области, где соответствующее ограничение могут ввести уже на этой неделе, пишет издание.

Кроме того, накануне и глава Крыма признал, что рассматривает вариант закрытия границ. По его словам, он готов пойти на такую меру, если высокий уровень заболеваемости сохранится.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< июль 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
21:59
Жара в Алтайском крае побила температурный рекорд 1997 года 0
21:28
Песков прокомментировал новости о запрете перемещения между регионами России 0
20:59
Путин посетит памятные мероприятия, приуроченные к 300-летию Кузбасса 0
20:27
Пассажирка отказалась платить и обматерила слабослышащего таксиста в Новосибирске 0
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 6 июля 0
19:35
Начальника отдела бийского предприятия осудили за невыполнение правил техники безопасности 0
19:12
В Минспорте заявили о необходимости пересмотра лимита на легионеров в футболе 1
18:52
Пригород Барнаула остался без света из-за мощной грозы 2
18:32
Новый представитель губернатора в АКЗС появится после сентябрьских выборов 0
18:15
Пассажиры рухнувшего на Камчатке Ан-26 погибли 0
17:59
На Алтайский край надвигается новый шторм 1
17:44
240 жителей Алтайского края получили социальную помощь за счет пилотного проекта 0
17:32
Дождались. Сильный ветер повалил деревья на машины и киоск в Барнауле 3
17:20
Ралли "Шелковый путь - 2021" завершилось в Алтайском крае. Фоторепортаж 0
17:05
В онлайн-кинотеатре KION стала доступна комедия "Прабабушка легкого поведения. Начало" 8
16:55
Лукашенко призвал ограничить транзит товаров из Германии в Россию 2
16:46
В соцучреждениях Алтайского края вакцинировались почти 90% постояльцев 1
16:34
Россияне назвали лучшую марку автомобиля 1
16:22
Застройщика апарт-гостиницы в Барнауле признали банкротом 1
16:07
Число погибших от COVID-19 в мире превысило 4 млн человек 0
15:54
СМИ: власти России планируют нарастить сбор налогов на 400 млрд 6
15:42
Все-таки нельзя. В алтайском минздраве не рекомендуют вакцину от ковида беременным и детям 6
15:31
Доктор Мясников опроверг популярный миф о женском здоровье 2
15:17
В России зафиксировали рекордное число смертей больных коронавирусом 4
15:05
"Такой стыд". Барнаульцы пожаловались на озеленение улицы Молодежной 20
14:53
В алтайском минздраве рассказали, кто чаще всего умирает от коронавируса в третью волну 24
14:42
СМИ: пропавший на Камчатке Ан-26 мог упасть в море 1
14:23
Алтайских водителей предупредили об угрозе ДТП в день Ивана Купалы 10
14:11
Около 80 детей отдыхали в несанкционированном лагере в Алтайском крае 5
13:53
В России машины с пробегом за год подорожали почти на четверть 2
13:41
В Барнауле высадили 11 тысяч цветов на улице Молодежной 10
13:29
Пять партий уведомили избирком о выдвижении кандидатов в АКЗС 1
13:13
Двое сибиряков погибли при очистке канализации на свиноферме 0
12:58
Девять человек погибли в ДТП в Алтайском крае за неделю 10
12:45
Один из главных праздников алтайского народа перенесли из-за ковида 2
12:33
В Алтайском крае за сутки выявили 199 случаев COVID-19 34
12:17
Самолет Ан-26 перестал выходить на связь на Камчатке 0
12:05
Власти планируют поднять пенсию россиянам до 20 тысяч рублей 19
11:46
Барнаулец украл 12 коробок передач со двора магазина и попался полиции 3
11:30
Иномарка перевернулась на крышу в Барнауле 3
11:16
ЦРБ Бийска снова начала принимать пациентов с коронавирусом 1
11:01
Активисты призвали власти Бийска подарить Мэрилину Мэнсону жилье 7
10:48
Модель семь лет одинока из-за своей отпугивающей красоты 22
10:37
"Посмотри, чего ты себя лишаешь". История преодоления и любви Ирины Яковенко 11
10:20
На Алтае чиновница оформила землю на подругу и пошла под суд 1
10:03
Названы самые популярные соцсети в России 3
09:47
СМИ: регионы России могут закрыть границы из-за коронавируса 3
09:35
Вячеслав Володин призвал оставлять Владимира Путина президентом "как можно дольше" 36
09:20
Почти 8 тысяч жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей 3
09:08
Почти 23 тысячи барнаульцев получили горячую воду на два дня раньше 2
08:54
Работу "Алтайского бройлера" приостановили после крупного пожара 0
08:42
Владимир Путин приедет в Кемерово 6 июля 6
08:29
Пятерых жителей Алтайского края осудили за незаконную банковскую деятельность 4
08:16
Что делать, если заболел после прививки от коронавируса? 37
08:03
Как спасти утопающего и оказать первую помощь? 1
07:51
Доктор Мясников назвал грубейшую ошибку при измерении давления 1
07:38
Студентов АГМУ привлекут к работе на пунктах вакцинации и в больницах 7
07:17
Жара в офисе. При какой температуре воздуха рабочий день должен быть сокращен 3
07:03
Рак, бесплодие и чипы. Мифы о вакцине от ковида, из-за которых люди боятся прививаться 74
06:51
Адское пекло. Как барнаульцы спасаются от палящего зноя на пляжах и в фонтанах 10
06:37
Семь волшебных гаданий и обрядов в ночь на Ивана Купала 2
06:19
Следствие, а не симптом. Что такое "желудочный синдром" при ковиде и как он проявляется? 1
06:03
36-градусная жара, дожди и грозы: прогноз погоды в Алтайском крае на 6 июля 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.