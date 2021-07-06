Песков прокомментировал новости о запрете перемещения между регионами России

Регионы уполномочены принимать жесткие меры на фоне сложной эпидемиологической обстановки, однако федеральные власти не поддерживают такие решения. Об этом заявил пресс-секретарь президента Росси Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о тотальном локдауне с запретом проезда между регионами.

В то же время закрытие границ (между субъектами. – Прим ред.) – нельзя сказать, что это такие меры, которые поддерживались бы", – цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что власти планируют ограничить перемещение между регионами из-за увеличения угрозы распространения коронавируса. Ближе всего к этой крайней мере находятся власти Курганской области, где соответствующее ограничение могут ввести уже на этой неделе, пишет издание.

Кроме того, накануне и глава Крыма признал, что рассматривает вариант закрытия границ. По его словам, он готов пойти на такую меру, если высокий уровень заболеваемости сохранится.