Москвича оштрафовали за курение на борту самолета в Горно-Алтайске

Москвича оштрафовали за курение на борту самолета, который летел в Горно-Алтайск. Сообщение о нарушении поступило в линейное отделение полиции в аэропорту.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО, на преступление пожаловались представители авиакомпании. Прибывшие на место стражи правопорядка установили, что 29-летний житель столицы курил с помощью системы нагревания табака в туалетной комнате лайнера.

В отношении мужчины составил протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. За нарушение установленного закона на курение табака на отдельных территориях мужчина получил штраф.