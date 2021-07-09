Доктор Мясников рассказал об опасности самолечения травами

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил об опасности самолечения травами. По его словам, их неправильное использование грозит проблемами со здоровьем.

"При неправильном применении самые популярные и известные всем лекарственные травы могут быть опасны. Например, зверобой нельзя использовать при приёме антибиотиков и статинов", — написал медик в Instagram.

Мясников предостерег от сбора трав в непосредственной близости от железной дороги, поскольку растения в таком случае впитывают в себя кадмий. Также врач порекомендовал использовать уже разработанные фармакологами сборы трав. Однако даже в таком случае нужно строго соблюдать дозировку. Он также отметил, что до сих пор нет научных исследований, которые подтверждали бы эффективность бальзамов на травах в борьбе с простудой.

Ранее Александр Мясников предупредил россиян об опасности народных методов лечения. Тогда медик негативно высказался в том числе и о траволечении.