В Барнауле автобус № 110 будет ходить по новому маршруту

В Барнауле автобусный маршрут № 110 с 12 июля по 30 сентября изменит схему движения, сообщает пресс-служба мэрии.

Автобусы этого маршрута будут ездить следующим образом:

В прямом направлении: ЛДП "Спартак-2", ул.Большая Олонская, ул. Мамонтова, пл. Баварина, пр. Ленина, пр. Строителей, Павловский тракт, ул. Фурманова, ул. Власихинская, ул. Сергея Ускова, ул. Взлетная, ул. Солнечная Поляна, Павловский тракт, Аэропорт;

ЛДП "Спартак-2", ул.Большая Олонская, ул. Мамонтова, пл. Баварина, пр. Ленина, пр. Строителей, Павловский тракт, ул. Фурманова, ул. Власихинская, ул. Сергея Ускова, ул. Взлетная, ул. Солнечная Поляна, Павловский тракт, Аэропорт; В обратном направлении: Аэропорт, Павловский тракт, ул. Кедровая, ул. Дружбы, ул. Смоленская, ул. Малиновая 2-я, ул. Авиаторов, ул. Декоративная, ул. Малиновая, ул. Соловьиная, ул. Смородиновая, Павловский тракт, ул. Солнечная Поляна, ул. Взлетная, ул. Сергея Ускова, ул. Власихинская, ул. Фурманова, Павловский тракт, пр. Строителей, пр. Ленина, ул. Мамонтова, ул. Большая Олонская, "ЛДП "Спартак-2".

Отмечается, что маршрут изменят для того, чтобы определить потребности горожан в транспортном обслуживании и оценить его целесообразность.

Ранее сообщалось, что в Барнауле с 9 июля в тестовом режиме изменили схему движения по ул. Энтузиастов в районе пересечения с ул. Попова.