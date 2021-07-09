В Барнауле автобус № 110 будет ходить по новому маршруту

В Барнауле автобусный маршрут № 110 с 12 июля по 30 сентября изменит схему движения, сообщает пресс-служба мэрии.
Автобусы этого маршрута будут ездить следующим образом:
- В прямом направлении: ЛДП "Спартак-2", ул.Большая Олонская, ул. Мамонтова, пл. Баварина, пр. Ленина, пр. Строителей, Павловский тракт, ул. Фурманова, ул. Власихинская, ул. Сергея Ускова, ул. Взлетная, ул. Солнечная Поляна, Павловский тракт, Аэропорт;
- В обратном направлении: Аэропорт, Павловский тракт, ул. Кедровая, ул. Дружбы, ул. Смоленская, ул. Малиновая 2-я, ул. Авиаторов, ул. Декоративная, ул. Малиновая, ул. Соловьиная, ул. Смородиновая, Павловский тракт, ул. Солнечная Поляна, ул. Взлетная, ул. Сергея Ускова, ул. Власихинская, ул. Фурманова, Павловский тракт, пр. Строителей, пр. Ленина, ул. Мамонтова, ул. Большая Олонская, "ЛДП "Спартак-2".
Отмечается, что маршрут изменят для того, чтобы определить потребности горожан в транспортном обслуживании и оценить его целесообразность.
Ранее сообщалось, что в Барнауле с 9 июля в тестовом режиме изменили схему движения по ул. Энтузиастов в районе пересечения с ул. Попова.
Комментарии
Да наконец-то с Лазурного-2 можно будет нормально уехать в центр, а не черепашьим ходом с экскурсией по всему городу на трамвае семёрке! Я дожил до этого момента!
Да наконец-то с Лазурного-2 можно будет нормально уехать в центр
Если еще вместимость автобуса увеличат и частоту движения. Иначе экспрессом будет ехать после 3х посадок.