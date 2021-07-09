В Барнауле на участке ул. Энтузиастов изменят организацию дорожного движения

В Барнауле с 9 июля в тестовом режиме изменят схему движения по ул. Энтузиастов в районе пересечения с ул. Попова при движении от ул. Солнечная Поляна. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
"На этом участке будет отключена правоповоротная секция, а движение по полосам будет осуществляться следующим образом: с левой полосы – только прямо; с правой полосы – прямо и направо", — говорится в сообщении.
Отмечается, что такое нововведение нужно для повышения пропускной способности ул. Энтузиастов в связи с активной жилой застройкой в этой части города.
Если изменение положительно повлияет на пропускную способность, то обновленную схему движения оставят на постоянной основе.
Напомним, что до вечера 12 июля в Барнауле в связи с проведением аварийных работ остается закрытым движение по улице Чкалова на участке между зданием № 89 и строением № 30 по проспекту Красноармейскому.
Комментарии
Ну неужели, свершится чудо. Постоянно там пробка по левой полосе, когда можно ехать и по правой.
Теперь будет в первой полосе пробка и направо не повернуть.
Надо всем специалистам проанализировать движение транспорта во всем городе.
Столько ДТП!
А нельзя ли сразу чуть расширить и справа третью полосу сделать, к чему эти полумеры? Квартал только строится жителей каждый день прибавляется в том районе!
9.07.2021 09:40
Михаил_mailru
+1
также
те кто реконструкцию дороги в районе КПП ДПС на Павлике
не могли сразу 3 полосы то сделать? сейчас опять в горлышко упирается
в районе трактовая/просторная
Энтузиастов — улица будущего!