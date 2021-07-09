В Барнауле на участке ул. Энтузиастов изменят организацию дорожного движения

В Барнауле с 9 июля в тестовом режиме изменят схему движения по ул. Энтузиастов в районе пересечения с ул. Попова при движении от ул. Солнечная Поляна. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"На этом участке будет отключена правоповоротная секция, а движение по полосам будет осуществляться следующим образом: с левой полосы – только прямо; с правой полосы – прямо и направо", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое нововведение нужно для повышения пропускной способности ул. Энтузиастов в связи с активной жилой застройкой в этой части города.

Если изменение положительно повлияет на пропускную способность, то обновленную схему движения оставят на постоянной основе.

Напомним, что до вечера 12 июля в Барнауле в связи с проведением аварийных работ остается закрытым движение по улице Чкалова на участке между зданием № 89 и строением № 30 по проспекту Красноармейскому.