В Барнауле на четыре дня отключат горячую воду у части потребителей ТЭЦ-3

С 12 по 15 июля в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 для устранения оставшихся после опрессовки повреждений и проведения ремонтов на самой станции отключат горячую воду. Правда, временные неудобства затронут не всех.
Как сообщает пресс-служба СГК Барнаул, первоначально предполагалось, что ресурса в эти дней не будет у всех потребителей станции — 379 тысяч человек.
"Но на некоторых участках тепловых сетей все повреждения устранены и есть возможность переключить часть домов на контур ТЭЦ-2", — отметили в Сибирской генерирующей компании.
Таким образом, почти 112 тысяч барнаульцев на этот период не останутся без горячей воды. Адреса таких домов отмечены на карте ниже.
Комментарии
вот трагедия... у нас в деревне сроду не было горячей воды - грели нагревателями да в бане. да вот не давно отключали на месяц и обошлись титаном...вообще можем без снабжения центрального горячей водой обойтись...
Отличная новость!!! СПАСИБО!!! Ну нет в арендованной однушке водонагревателя! Без горячей воды плохо приходится
А почему все работы идут НОЧЬЮ? Сегодня до трех часов с фонарями что-то делали с трубами, это что за рабочие-вампиры у вас?