В Барнауле на четыре дня отключат горячую воду у части потребителей ТЭЦ-3

С 12 по 15 июля в контуре Барнаульской ТЭЦ-3 для устранения оставшихся после опрессовки повреждений и проведения ремонтов на самой станции отключат горячую воду. Правда, временные неудобства затронут не всех.

Как сообщает пресс-служба СГК Барнаул, первоначально предполагалось, что ресурса в эти дней не будет у всех потребителей станции — 379 тысяч человек.

"Но на некоторых участках тепловых сетей все повреждения устранены и есть возможность переключить часть домов на контур ТЭЦ-2", — отметили в Сибирской генерирующей компании.

Таким образом, почти 112 тысяч барнаульцев на этот период не останутся без горячей воды. Адреса таких домов отмечены на карте ниже.