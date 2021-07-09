Турция потеряет в потоке российских туристов после открытия Египта

Египет может получить преимущество перед Турцией в сфере туризма в связи с открытием курортов. Такое мнение высказывают турецкие СМИ.

Издание Haberrus опубликовало свой прогноз – возврат Египта для российских туристов грозит Турции потерей "сотен тысяч туристов".

"Возобновление чартерных рейсов с Египтом негативно скажется на турецком туристическом секторе. Сотни тысяч граждан России, планирующих отдых в Турции, направятся в Египет. Турецкому туристическому сектору придется конкурировать с Египтом, который проводит низкую ценовую политику", — цитирует турецких экспертов "Турпром".

Напомним, что Владимир Путин отменил указ, запрещавший полеты на египетские курорты. Теперь авиакомпании смогут отправлять туда прямые рейсы. Также сняты рекомендации туроператорам и агентствам воздерживаться от продажи туров.