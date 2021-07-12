В Горно-Алтайске полицейские задержали подозреваемого в поджоге двухэтажного здания

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай / пресс-служба МЧС России по Республике Алтай

В Горно-Алтайске полицейские задержали подозреваемого в поджоге здания в центре города. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Отмечается, что подозреваемый – ранее судимый 43-летний житель села Майма. По предварительным данным, спалить крышу административного здания по улице Чорос-Гуркина, 29, он пытался несколько раз.

"Ночью 8 июля, забравшись на крышу, он снова совершил поджог при помощи принесённой с собой бутылки с бензином и зажигалки. Удостоверившись, что огонь разгорелся, подозреваемый скрылся", – говорится в сообщении.

После задержания мужчину доставили в отделение, где он и признался в содеянном. Он рассказал, что поводом для преступления стал неразрешённый конфликт с работником офиса. Сейчас эту версию проверяют правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба и совершённые из хулиганских побуждений, путём поджога".