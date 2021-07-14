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В Барнауле провели малые Шукшинские чтения

, ИА "Амител"
Полноценное мероприятие перенесли из-за антиковидных ограничений

Фото: мэрия Барнаула

Барнаульцы почтили память знаменитого алтайского режиссёра и писателя Василия Шукшина, адаптировав мероприятия под антиковидные ограничения. Об этом сообщает мэрия краевой столицы.

Мероприятие состоялось у памятника Шукшину. Стихи прочли писатели, художники и барды. В их числе Александр Карпов, Галина Колесникова, Иван Мордовин, Юлия Нифонтова, Сергей Свирин, Ирина Швенк и Ольга Юсупова.

Присутствовали и политики, в частности депутат Госдумы Иван Лоор, представитель АКЗС Анатолий Суворов, депутаты гордумы Барнаула Александр Лисицын и Иван Огнев.

"При проведении мероприятия были выполнены все требования Роспотребнадзора: соблюдались масочный режим, социальная дистанция, число присутствующих не превышало 50 человек, – уточнили в мэрии. – Чтения проходили на свежем воздухе".

Напомним, Шукшинские дни в Алтайском крае перенесли на осень из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе. 

Предварительно фестиваль пройдёт с 28 сентября по 2 октября. Мероприятия начнутся в день рождения Алтайского края и закончатся в день памяти Василия Шукшина. При этом Безрукова отметила, что даты не окончательные и к осени их могут передвинуть.

В программе фестиваля останутся кинопоказы – всего в афишу включено 13 фильмов. Также в программе фестиваля литературные чтения и встречи с актёрами. Завершение пройдёт в закрытом в формате в Бийске. Однако от уличных мероприятий на родине Шукшина, в Сростках, в этом году решили отказаться.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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