Российских гребцов сняли с парной четвёрки Олимпиады в Токио

Российская мужская команда снялась с дисциплины парная четвёрка после обнаружения мельдония в допинг-пробах Никиты Моргачёва и Павла Сорина. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Тренерский совет российской команды глубоко проанализировал результаты тренировок двух потенциальных запасных в команде и пришёл к выводу, что их уровень мастерства не соответствует олимпийским стандартам", – аргументировали решение на сайте Международной федерации гребного спорта.

Вместо российской команды в парной четвёрке могут выступить спортсмены из Литвы.

Напомним, четыре спортсмена из Алтайского края вошли в состав сборной России на летние Олимпийские игры, которые пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа.

Изначально на место в сборной претендовали восемь человек из нашего региона, однако в итоге в состав команды попали легкоатлет Сергей Шубенков, каноистка Ирина Андреева, стрелок Сергей Каменский и волейболист Ильяс Куркаев. О том, какие шансы у них есть на олимпийские награды, – читайте в материале amic.ru.