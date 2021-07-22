На Алтае ребёнок и взрослый перевернулись на лодке и пропали

В Турочакском районе водолазы Бердского поисково-спасательного отряда ищут мужчину и ребёнка, которые перевернулись в надувной лодке на реке Лебедь вечером 20 июля.

Инцидент произошёл в шести километрах от райцентра. 35-летнего взрослого и 11-летнего мальчика безуспешно пытались найти местные спасатели. Они обследовали 3 км береговой линии и 1,5 км акватории реки.

Напомним, 23-летний парень утонул в реке Повалиха в Первомайском районе днём 11 июля. Тело погибшего обнаружили только спустя два дня. По факту гибели молодого человека правоохранители проводят проверку.