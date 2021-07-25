Летняя лавстори. Астрологи назвали знаки зодиака, которые успеют встретить любовь в июле

Для многих лето – время больших надежд. Одни хотят реализовать амбициозные проекты, другие – наконец, вырваться в отпуск. Но всем в тёплое время года хочется любви. Ведь делить яркие моменты жизни гораздо приятнее бок о бок со второй половинкой. И астрологи обещают, что некоторым удастся воплотить эти желания в жизнь, пишет Пятый канал. А зависят любовные перспективы, по их мнению, от года рождения человека. Специалисты выделили пять знаков китайского гороскопа, которые успеют встретить своё счастье в последнюю неделю июля.

Крыса

Для рождённых в год Крысы оставшаяся неделя июля будет очень непростой. Рабочие и финансовые вопросы заставят вас изрядно понервничать. И вам потребуются немалые эмоциональные усилия, чтобы пережить этот период и выйти из него победителем. Правда, заводить новые знакомства с представителями противоположного пола Крысам эти трудности не помешают. И вполне возможно, что в этом флирте завяжется что-то романтическое, интересное и многообещающее. Тогда последний месяц лета представители знака Крысы проведут в беззаботном счастье и любви.

Кролик

Для тех, кто родился под знаком Кролика, весь год наполнен развлечениями и романтикой. Но июль станет кульминацией всех этих радостей жизни. Соблазны, романтические истории и неожиданные встречи будут происходить одна за одной. А под конец месяца, кажется, вся эта беззаботная жизнь перетечёт в более серьёзное русло. В жизни Кроликов появится человек, который поменяет всё. И тогда представители знака, наконец, поймут, что такое настоящая любовь.

Дракон

Рождённые в год Дракона вообще одни из самых главных счастливчиков 2021 года. Астрологи уверены, что все планеты будут на их стороне и направят свою энергию Драконам во благо. И одиночки, наконец, смогут найти свою долгожданную половинку. Но представители знака и сами должны приложить усилия, предупреждают эксперты. Драконы склонны замыкаться в себе и подолгу изолироваться от окружающего мира. Так любовь точно не встретишь: нужно открыться всему новому и почаще выходить из дома.

Коза

Люди, рождённые в год Козы, вторую половину года проведут в море ласки и нежности. А начнётся всё с конца июля, когда представители знака встретят того самого своего человека. Астрологи предупреждают, что это вовсе не краткосрочная интрига. Кажется, звёзды подготовили для Коз большую, долгую и серьёзную историю. Да и представители знака, отмечают специалисты, уже "созрели" для ответственных отношений и настоящей любви.

Собака

Для рождённых в год Собаки 2021-й станет годом сюрпризов, уверены астрологи. Причём неожиданности будут как хорошими, так и крайне неприятными. Поэтому представителям знака следует быть готовыми к постоянным переменам. И только от самого человека зависит, в каком состоянии (и статусе) он закончит этот непростой год. А для одиночек, давно мечтающих о большой любви, у специалистов есть лайфхак: пора бы, наконец, отправиться в путешествие. Именно вдали от дома они смогут встретить важного для себя человека и почувствовать все прелести настоящих взаимных чувств.