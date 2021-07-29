Из-за землетрясения на Аляске объявили угрозу цунами

Японские сейсмологи опасаются серьёзного цунами после землетрясения магнитудой 8,2 на Аляске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское национальное метеорологическое управление.

Согласно сообщению, которое опубликовала пресс-служба ведомства, сейсмологи сейчас пытаются установить степень угрозы для территорий Японии.

По информации Национального центра предупреждения о цунами США, серьёзное цунами также может угрожать Марианским островам в Тихом океане.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в Республике Алтай днём 4 июля на территории Кош-Агачского района. Сейсмическое событие зарегистрировали в четырёх километрах восточнее села Джазатор, его магнитуда в эпицентре составила 3,8.