Бастрыкин взял на контроль дело женщины, выбросившей ребёнка в окно в Бийске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль дело бийчанки, которая выбросила ребёнка в окно, а затем выпала из него сама. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Председатель Следственного комитета <...> поставил ход расследования уголовного дела и результаты проверок на контроль в центральном аппарате ведомства", – сказано в сообщении.

Напомним, 27 июля в Бийске женщина выбросила из окна седьмого этажа свою трёхмесячную дочку, а после сама попыталась покончить с собой. Их доставили в тяжёлом состоянии в больницу. СК возбудил дело по факту покушения на убийство, а прокуратура собирается дать оценку добросовестности исполнения родителями обязанностей по воспитанию ребёнка и действий органов опеки.