Воспитанник алтайского футбола успешно дебютировал в еврокубках

Воспитанник алтайского футбола дебютировал в еврокубках за ФК "Сочи". Об этом сообщает "Алтайский спорт".

В четверг, 29 июля, защитник Игорь Юрганов провёл в составе российского клуба весь ответный матч второго отборочного раунда Лиги конференций против азербайджанской "Кешли". Игра состоялась в Баку, а "Сочи" одержал победу со счётом 4:2.

Дубль в составе российского клуба оформил Марко Дуганджич. Ещё по разу отличились Никита Бурмистров и Данила Прохин. За "Кешлю" голы забили Фелипе Сантос и Рахман Гаджиев.

В первой игре на своём стадионе "Сочи" также выиграл – 3:0, и по сумме двух встреч одержал убедительную победу с результатом 7:2. В следующем раунде российская команда встретится с сербским "Партизаном". Первый матч состоится 5 августа на домашнем стадионе российского клуба.

Юрганов родился в 1993 году в Рубцовске. С шести лет начал заниматься футболом в спортивной секции Рубцовска. Позже играл за различные российские клубы. С 2018 года является игроком клуба "Сочи". В сезоне 2020/21 защитник на правах аренды выступал за калининградскую "Балтику".