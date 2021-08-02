Страны ЕС рассматривают возможность предоставления убежища для Тимановской

Франция и страны Евросоюза рассматривают возможность предоставления политического убежища белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской. Об этом сообщает ТАСС.

"Вместе с рядом европейских стран мы рассматриваем вариант, можем ли мы предоставить ей политическое убежище в ближайшие дни или недели", – сказал госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.

По словам Бона, ситуация со спортсменкой доказывает наличие в Белоруссии "контроля, цензуры, насилия, свойственных диктатуре".

Напомним, что власти Белоруссии насильно пытаются вывезти из Токио в Минск легкоатлетку Кристину Тимановскую. Представители госструктур уверяют, что девушка находится в "нестабильном психологическом состоянии".

Сама спортсменка опровергает эту информацию и опасается того, что её могут посадить в тюрьму.