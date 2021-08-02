Страны ЕС рассматривают возможность предоставления убежища для Тимановской

Франция и страны Евросоюза рассматривают возможность предоставления политического убежища белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской. Об этом сообщает ТАСС.
"Вместе с рядом европейских стран мы рассматриваем вариант, можем ли мы предоставить ей политическое убежище в ближайшие дни или недели", – сказал госсекретарь при французском МИД Клеман Бон.
По словам Бона, ситуация со спортсменкой доказывает наличие в Белоруссии "контроля, цензуры, насилия, свойственных диктатуре".
Напомним, что власти Белоруссии насильно пытаются вывезти из Токио в Минск легкоатлетку Кристину Тимановскую. Представители госструктур уверяют, что девушка находится в "нестабильном психологическом состоянии".
Сама спортсменка опровергает эту информацию и опасается того, что её могут посадить в тюрьму.
Комментарии
Не надо! Тогда начнётся целый вал обращений от белорусских спортсменов, каждый из которых будет уверять, что Лукашенко испытывает неприязнь лично к нему!
2.08.2021 16:38
Виктор
Так оно и есть. У этого дурачка хватило тяму такую речь задвинуть, что по другому его слова интерпретировать трудно. Совсем колпак сорвало. Он себя реально царём возомнил, как только от задницы отлегло.
Сейчас бабла дадут, за это она расскажет про диктатуру в Белоруссии
Да кому она в Белоруссии нужна нафиг!
И нам, и белорусам давно пора принять закон о том, что при смене гражданства человек должен выплатить государству деньги, затраченные на его образование, как общее. так и прфесииональное, в том числе спортивное.Хватит уже быть поставщиками высококвалифицированной, но низкооплачиваемой рабочей силы.
Сия шалава приехала не лично сама , а как представитель Белоруссии и за её счёт. Соответственно должна подчиняться дисциплине - выступать, где скажут и возвращаться домой по команде. Это не имеет никакого отношения к "контролю, цензуре и насилию".
Соответственно должна подчиняться дисциплине - выступать, где скажут и возвращаться домой по команде
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Очень интересное утверждение!
Вы - сотрудик какого министерства?
Иногда надо прикинуться тонущим кораблем, чтобы сбежали все крысы(с)
воистину так!
Юридически это ее дело, за кого хочет, за того и выступает. А морально, тут уж как воспитали. Если ей все равно на ее учителей, школьных друзей, тренеров, команду, сами виноваты, так учили, тренировали, воспитывали
Только предоставление политического убежища спасёт эту замечательную спортсменку от белорусского Гулага.Впереди у неё яркая запоминающаяся речь в европарламенте,перелёт через океан и короткая встреча с Байденом.
и короткая встреча с Байденом
Еще печенье. И денег скорее всего дадут. Интересно Гуайдо еще денег дают? Все таки президент Венесуэллы. Они с президентшой Белоруссии саммит проводил по вопросам взаимодействия Венесуэллы и Белоруссии