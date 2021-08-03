Размер социального налогового вычета в России могут увеличить в три раза

Группа депутатов собирается внести в Госдуму законопроект, согласно которому налоговый вычет увеличится со 120 до 360 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.
В пояснительной записке уточняется, что изменения могут быть внесены в Налоговый кодекс РФ.
Авторы законопроекта напомнили: в Налоговом кодексе РФ установлено, что социальные налоговые вычеты с расходов на обучение, лечение, формирование пенсионных накоплений, прохождение независимой оценки своей квалификации предоставляются в размере фактически произведённых расходов, но в совокупности не более 120 тысяч рублей за налоговый период.
В тексте упоминается, что размер выплаты был определён 10 лет назад и нуждается в пересмотре, из-за того что цены за это время сильно изменились.
Комментарии
Чего только не пообещаешь перед выборами...
От удаления ВВП до утроения налогового вычета!
Болтовня само избранников.
120000 тыс. в год вычет - зарплата должна быть ~923 000 в год, а в месяц - 76 923 рубля в белую.
Это же для кого они хотят вычет поднять? Для тех у кого и так денег нормально судя по всему...
Этот законопроект не для жителей Алтайского края. У нас в крае таких зарплат нет.