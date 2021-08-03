Фотосессии, аниматоры и арбузы: как пройдёт последний месяц лета в парке "Солнечный ветер"

Август – это целая треть лета, и за этот месяц можно успеть как следует отдохнуть. Поэтому парк "Солнечный ветер" запускает новые акции и выгодные предложения для гостей.

Аттракционы по 90 рублей

Так, с 2 по 22 августа 2021 года в парке "Солнечный ветер" пройдёт акция – сразу пять аттракционов всего по 90 рублей. На неделе с 2 по 8 августа вы сможете выгодно посетить:

"Джунгли";

"Весёлый поезд";

"Индейская река";

"Конвой";

"Грузовички".

Арбузное меню и весёлые фотосессии

В субботу, 7 августа 2021 года, в парке организуют тематический фотодень с ходулистами. Вас ждут необычные герои, профессиональный фотограф, а также специальные "арбузные" фотозоны. Кстати, в течение всего месяца в кафе парка можно попробовать сочные фреши из арбуза.

Представители парка отмечают, что на территории в полном объёме соблюдаются противоковидные меры. На каждом аттракционе размещены дезинфицирующие жидкости для обработки поверхностей и антисептики для рук.

Чтобы первыми узнать о предстоящих событиях, следите за новостями в Instagram-аккаунте парка.

Парк "Солнечный ветер"

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в

Тел: +7 (3852) 77-67-68, +7 (3852) 25-47-17

Режим работы: 11:00-21:00

E-mail: info@altaipark.ru

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