Назначен исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Алтайскому краю

Исполнять обязанности главы Следственного управления СКР по Алтайскому краю временно будет полковник Игорь Колесниченко, 30 июля назначенный на должность первого заместителя руководителя СУ СКР по региону.

"Колесниченко Игорь Владимирович в 1993 году окончил Алтайский государственный университет. С 1993 года последовательно занимал должности стажёра и старшего следователя прокуратуры Индустриального района города Павлодара Павлодарской области Республики Казахстан. После переезда в 1994 году в Россию служил в органах прокуратуры Алтайского края.

С 7 сентября 2007 года проходит службу в органах Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю в должности руководителя организационно-аналитического отдела, руководителя контрольно-следственного отдела", – сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что глава Следственного управления СК России по Алтайскому краю Андрей Хвостов оставил должность. Причина – выход на пенсию.