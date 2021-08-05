В Барнауле задержали подозреваемого в изнасиловании женщины

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании местной жительницы. Им оказался неоднократно судимый 33-летний мужчина, его уже поместили в СИЗО, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Напомним, инцидент случился ночью 2 августа на улице 50 лет СССР. По информации очевидцев, неизвестный подъехал к 33-летней потерпевшей на велосипеде и, угрожая ножом, изнасиловал её и скрылся с места преступления в неизвестном направлении.

Где именно случилось нападение на женщину, не уточнялось.