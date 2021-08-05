В Барнауле задержали подозреваемого в изнасиловании женщины

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании местной жительницы. Им оказался неоднократно судимый 33-летний мужчина, его уже поместили в СИЗО, сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.
Напомним, инцидент случился ночью 2 августа на улице 50 лет СССР. По информации очевидцев, неизвестный подъехал к 33-летней потерпевшей на велосипеде и, угрожая ножом, изнасиловал её и скрылся с места преступления в неизвестном направлении.
Где именно случилось нападение на женщину, не уточнялось.
Комментарии
А баба то его опознала? Или он лучший кандидат, потому что рецидивист?
Наздавал на киче "пальчики" и ДНК получай
Еще и очевидцы были.
Рецедивист в изнасиловании или там были другие преступления?
Если в изнасиловании, то жаль конечно что орудие преступления не отрубают.
Действительно смешно-были очевидцы ))
5.08.2021 11:49
Читатель
Действительно смешно-были очевидцы ))
вам смешно, что зрители смотрели и не звонили в полицию?
ониб еще засняли это
Очевидцы засняли и выложили в соцсети.
очевидцы поди в очередь стояли? вон как абориген затушевался. вдруг и его опознает.
Как-то быстро его нашли.
По-Аборигеновски чтобы исключить подобные преступления нужно разделять потоки людей и рецидивистов.
А также его бред тоже в отдельную помойку
Наздавал на киче "пальчики" и ДНК получай
По отпечаткам шин от велосипеда нашли.