Мошенники научились оформлять на россиян микрозаймы без их ведома

Мошенники стали переводить россиянам микрозаймы без их ведома. Об этом сообщает РИА Новости.
На счёт жителя Твери пришло 45 тысяч рублей. Ему не удалось вернуть эти деньги, поскольку в переводе отсутствовали реквизиты. Неделю спустя мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации (МФО) из заполярного города и попросил его погасить заём. В итоге россиянину с трудом удалось вернуть денежные средства МФО.
За то время, которое деньги находились на счёте, ему "накапали" проценты. Через некоторое время на телефон мужчины позвонили коллекторы, которые сообщили, что "выкупили" его долг.
Отмечается, что с подобными историями столкнулись уже в нескольких регионах страны.
Комментарии
На счёт жителя Твери пришло 45 тысяч рублей. Ему не удалось вернуть эти деньги, поскольку в переводе отсутствовали реквизиты
Но телефон 02 то не отсутствовал. На всякий случай надо сделать заявление о признаках преступления
А договор, в котором указаны проценты? Не новость, а какая-то "шляпа", т. к. мало исходных данных.
А договор, в котором указаны проценты?
Кстати, да. Как они договор то подписали, электронная подпись не у всех есть
Я про такую схему московского ооо кредитех рус нынче ооо монеро ещё три года назад писал. Наш бэп спустил все заявления на участковых!. В Барнауле пострадавших были б тысячи если коллекторы подали в суд. А в суд не подали потому как деньги скинули своему человеку в схеме мошенничества, а долг взыскивали с реальных граждан.