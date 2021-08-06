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Мошенники научились оформлять на россиян микрозаймы без их ведома

, ИА "Амител"
Жертвами злоумышленников стали жители нескольких регионов РФ
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Мошенники стали переводить россиянам микрозаймы без их ведома. Об этом сообщает РИА Новости.

На счёт жителя Твери пришло 45 тысяч рублей. Ему не удалось вернуть эти деньги, поскольку в переводе отсутствовали реквизиты. Неделю спустя мужчине позвонил представитель микрофинансовой организации (МФО) из заполярного города и попросил его погасить заём. В итоге россиянину с трудом удалось вернуть денежные средства МФО.

За то время, которое деньги находились на счёте, ему "накапали" проценты. Через некоторое время на телефон мужчины позвонили коллекторы, которые сообщили, что "выкупили" его долг.

Отмечается, что с подобными историями столкнулись уже в нескольких регионах страны. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

6.08.2021 16:17
гость

На счёт жителя Твери пришло 45 тысяч рублей. Ему не удалось вернуть эти деньги, поскольку в переводе отсутствовали реквизиты

Но телефон 02 то не отсутствовал. На всякий случай надо сделать заявление о признаках преступления

6.08.2021 16:33
- гость -

А договор, в котором указаны проценты? Не новость, а какая-то "шляпа", т. к. мало исходных данных.

6.08.2021 16:47
гость

А договор, в котором указаны проценты?

Кстати, да. Как они договор то подписали, электронная подпись не у всех есть

6.08.2021 19:08
Гость

Я про такую схему московского ооо кредитех рус нынче ооо монеро ещё три года назад писал. Наш бэп спустил все заявления на участковых!. В Барнауле пострадавших были б тысячи если коллекторы подали в суд. А в суд не подали потому как деньги скинули своему человеку в схеме мошенничества, а долг взыскивали с реальных граждан.

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