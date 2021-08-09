Лестница-кудесница и чудо-лифт. "Сказ" о том, как жильцы элитного ЖК добираются в квартиры

Жильцы элитного ЖК в центре города, получив ключи от новых квартир, не рады новоселью. По словам людей, чтобы попасть в дом, им нужно пройти "квест". Дело в том, что в шести из двенадцати блок-секций вход предусмотрен только со двора. И всё бы ничего, но попасть на территорию "высотки" в будущем можно через подземную парковку или по лестнице в рампе*. Барнаульцы говорят: они чувствуют себя обманутыми. Но компания-застройщик утверждает, что закрытый двор – это одна из главных особенностей ЖК, а отсутствие входа с красных линий (то есть с улиц) изначально предусмотрено проектом. Девелопер обещает, что сделает удобную лестницу и лифт, по которым можно будет попасть на территорию ЖК. Почему жильцов такие варианты не устраивают и как они планируют отстаивать свои права, разбирался amic.ru.
"Пойди туда – не знаю куда"
Барнаулец Сергей Пушкин приобрёл квартиру в "Столичном" от застройщика "Селф" в прошлом году. ЖК привлёк его своим "содержанием": удобная локация, подземный паркинг в три уровня, большой двор. И новость о том, что помещения на первых этажах изначально проектом отведены под нежилые, стала для Сергея неожиданностью.
"Когда я покупал квартиру, тут была стройка, ходить по двору было сложно. Я считал, что из подъезда будет два выхода – на красную линию и во двор. Это было очевидно. Секции № 4-8, которые сдавались в эксплуатацию раньше (Сергей купил квартиру в блок-секции № 9, – прим. ред.), имеют два выхода – во двор и на ул. Профинтерна. Наша была следующей, и вопросов, что будет как-то иначе, не возникало", – отмечает он.
"Парадных" входов в дом проектом не предусмотрено у блок-секций № 1-3, а также № 9-11 (у секций № 4-8 входы предусмотрены с обеих сторон дома). Сейчас двери подъездов с красной линии открыты, поэтому Сергей и другие жильцы секций № 9-11 могут спуститься на лифте на первый этаж, пройти через нежилые помещения, принадлежащие другим собственникам, и выйти на улицу 1905 года.
Но скоро, говорит мужчина, собственники подъездов закроют доступ в них. Тогда владельцев квартир в шести подъездах ждёт "квест", отмечает Сергей. Чтобы выйти на улицу, жильцы должны:
- спуститься на второй этаж;
- выйти через "внутренний" подъезд;
- пройти по двору;
- выйти на улицу по организованной лестнице внутри рампы.
*Что такое рампа?
Из СП 113.13330.2016 "Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99":
Рампа – наклонная конструкция, предназначенная для перемещения автомобилей между уровнями в многоэтажных стоянках автомобилей; рампа может быть открытой, т.е. не имеющей покрытия и полностью или частично стеновых ограждений, или закрытой – со стенами (полностью или частично) и покрытием, защищающими её от атмосферных осадков.
В ЖК "Столичный" предусмотрены две рампы.
"Проезды сделаны очень узкими и крутыми, перепад высоты составляет почти четыре метра. Застройщик говорит, что сделает в рампе лестницу шириной более метра, но тогда этот проезд ещё сильнее будет заужен, и грузовикам и автомобилям спецслужб по нему будет сложно проезжать", – говорит барнаулец.
Кроме лестницы, застройщик обещает установить и лифт для спуска со двора. Однако там, где, по словам жильцов, он появится, нет ни намёка на будущую конструкцию: на площадке, где должен быть подход к лифту, уже разбиты клумбы.
"Подъёмник будет опускаться в зону въезда и выезда автомобилей с парковки. А если он сломается, то мамы с колясками и маломобильные жильцы должны будут ходить по лестнице. Двор должны сдать уже вот-вот, но никаких намёков лестницы и лифта мы не видим", – говорит Сергей.
Ещё один возможный путь из квартир трёх блок-секций на улицу – через парковку. Жильцы должны на лифте спуститься на любой уровень паркинга (всего их три), пройти по паркингу и так выйти на "свет". Но, считает Сергей Пушкин, этот вариант небезопасный, и ему вряд ли будут рады автовладельцы.
"Парковки не предназначены для движения. Люди платили деньги за место для машины, за её сохранность и безопасность. Мало кому понравится, что мимо автомобилей будут ходить люди с сумками, дети с велосипедами и самокатами. Да и паркинг не оборудован для ходьбы: там нет пешеходных зон, яркого освещения", – говорит Сергей.
Въезд во двор горожане считают неудобным не только для пешеходов, но и для автомобилей. Сергей Пушкин рассказывает, что грузовая машина, которую вызвали жильцы 10-й секции, отказалась заезжать во двор: водитель побоялся взобраться по крутому въезду и опрокинуть транспорт.
"Нам сейчас нужно принципиально понять, как мы будем жить. Мы все понимаем: строители умные, они профессионалы. Но пока нам то про "лестницу-кудесницу", то про "чудо-лифт" рассказывают, ничего внятного нет", – возмущён житель.
"Правильно концептуально"
Установка лестницы и лифта – это не сказки, а реальность, сообщили amic.ru в строительной компании "Селф". Но подъёмник, который скоро смонтируют, предназначен только для маломобильных групп населения, родителей с детскими колясками и пенсионеров. Для остальных жильцов в рампе будет обустроена удобная пологая лестница шириной полтора метра.
"Лифт не для "покатушек", не для перевоза ведра картошки, он для удобства маломобильных граждан. Изначально был предусмотрен механический наклонный подъёмник. Но затем мы приняли решение об установке более удобной технической конструкции – полноценного лифта. Поэтому определённые корректировки проектной документации будут. Лестница в документации предусмотрена, через каждые четыре ступени – площадка. Высота ступеней стандартная, такая же, как и в любом подъезде. А сама конструкция рампы соответствует проекту, угол наклона составляет 18 градусов. На данный момент лестница и лифт отсутствуют, потому что не завершено благоустройство дворовой территории. Однако эти конструктивные решения предусмотрены проектом и будут выполнены", – объясняет главный инженер строительной компании "Селф" Александр Жокин.
Сама рампа, по словам эксперта, – это не технический проезд для спецтехники (в том числе пожарных расчётов и скорой помощи), он предназначен для нужд жильцов: чтобы люди могли подняться во двор, разгрузить вещи и уехать.
"Парковать автомобили на территории ЖК запрещено. В диалоге с управляющей компанией мы говорим, что въезд во двор будет с разрешения УК, чтобы эта зона была безопасной", – объясняет Александр Жокин.
По его словам, коммерческие помещения на первых этажах дома изначально были предусмотрены проектом, который прошёл экспертизу и получил положительное заключение. По мнению застройщика, закрытый двор обеспечивает безопасность жителей и, в первую очередь, детей. И такая концепция по нраву большинству жильцов.
"Если выходы из дома будут на красные линии, то дети могут выбежать, а рядом – школа, офтальмологическая клиника, большой поток автомобилей. Во дворе спокойно, транспорта нет, посторонние не заходят. Ультимативные требования нескольких собственников ни на чём не основаны. Никогда с улицы 1905 года не было входов в дом. При этом большая часть жильцов дома согласны, что комфорт и удобство эксплуатации двора без машин с нормальным доступом, лестницами через рампы, с лифтами концептуально правильно", – отмечает Жокин.
Дом с "сюрпризами"
Сергея Пушкина доводы застройщика не устраивают. Барнаулец считает себя обманутым, а потому обратилcя за помощью к юристу. Руководитель Ассоциации поддержки предпринимательства Сибири Юлия Мертес считает, что компания могла нарушить строительные и пожарные нормы.
"В данных отношениях дольщики – физические лица – являются слабой стороной договора, поскольку они вступили в отношения с профессиональным участником рынка, не имея равных с ним возможностей, а именно: технических и юридических знаний. Мало кто из обычных людей умеет изучать и понимать проектную документацию. Когда человек заключает договор с застройщиком, он, прежде всего, анализирует планировку, квадратуру, отделку приобретаемый квартиры. Изучить проектную документацию на весь дом непрофессионалу физически невозможно. Договоры с дольщиками информацию об организации выходов из подъезда не содержат, поэтому люди полагались на те обстоятельства, которые явствовали из обстановки. Входя на осмотр продаваемых застройщиком квартир через парадный подъезд с улицы 1905 года, люди не могли и подумать, что это помещение перестанет быть для них выходом, поскольку оно уже продано как нежилое", – говорит эксперт.
Юрист считает, что застройщик при возведении дома нарушил и строительные нормы. Так, въезд во двор осуществляется только по рампам, которые "Селф" не считает техническими проездами. Но фактически только по ним пожарные машины смогут взобраться на территорию двора, если произойдёт пожар.
Согласно нормативам**, ширина проезда для спецтехники в "Столичном" должна быть не менее 6 метров. По словам Юлии Мертес, ширина рампы составляет 5,6 метра. Когда застройщик построит лестницу, то проезд сузится до 4 метров.
Из проектной декларации № 22-000362 от 28.12.2020:
Для удобства маломобильных групп населения, провоза багажа, проезда санок и колясок на пути движения пешеходов предусмотрены пандусы с уклоном 1:20.
Кроме того, выход с территории двора в инфраструктуру города не обустроен пандусом 1:20 для маломобильных групп населения (один метр высоты на двадцать метров длины, – прим. ред.), как указано в проектной декларации. При изучении документации на ЖК юрист обнаружил и другой "любопытный" факт: дом вовсе не предназначен для проживания инвалидов.
"В проектном заключении ООО "Сибирская негосударственная экспертиза", которая оценивала проект, есть пункт 2.4.8. В нём сказано: "По согласованию с территориальными органами социальной защиты населения не предусмотрено размещение квартир для семей с инвалидами, поэтому при работе над проектом не разрабатывались дополнительные мероприятия для маломобильных групп населения и квартир для инвалидов". Это значит, что "колясочники" не могут в нём проживать. А если человек стал инвалидом после покупки квартиры, ему придется её продавать?" – задаёт риторический вопрос эксперт.
Инициативная группа уже направила обращение в мэрию, в котором указала на эти и другие нарушения.
"Я как юрист не вижу других возможностей, кроме как договариваться с собственниками коммерческих помещений, чтобы застройщик выкупал их назад. Мы уже обратились в администрацию города. В конечной перспективе мы планируем идти в суд: власти принимают дом, который невозможен к эксплуатации без угрозы жизни и здоровья", – говорит Юлия Мертес.
**СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям":
Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее 6,0 метра при высоте здания более 46 метров.
Комментарии
Дом испортил вид города и , к тому же, подпортил жизнь покупателям.
p.s. Дичь какая-то.
Теперь если кто-то хочет купить "вторичку", может требовать существенного дисконта — за неудобства
Не знаааю... в Барнауле спокон веку все подъезды выходят во двор! С улицы на первых этажах магазы, да даже если и нет, всё равно... Парадный ход кому-то прямо понадобился...
Криволапость 80го уровня. Двор без машин и выходы из подъездов на две стороны, стали давно уже стандартными решениями, но у местных девелоперов до сих пор с этим проблемы.
А вообще залимонить сталинку в центре города в 2021 году это надо "умудриться".
9.08.2021 08:37
- гость -
Дом испортил вид города и , к тому же, подпортил жизнь покупателям.
Но ведь кто-то принимал и подписывал проектную документацию?
Очередной шедевр от СЭЛФ. Я бы на месте администрации после того ужаса что они сделали на партизанской комс, только к стройке коровников допускал. Дома от сэлфа аналоГовнет.
Интересно, а на Речном доступ для граждан на набережную тоже через рампу, лифты и парковки Селфом планируется?
Власти принимают дом, который невозможен к эксплуатации без угрозы жизни и здоровья.
ЭТО ТАК?
ЧТО ГОВОРЯТ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ?
СЕЙЧАС ЛЮДИ,ЧТОБЫ РЕШИТЬ КАКОЙ-ЛИБО ВОПРОС,СРАЗУ ПИШУТ НА АМИТЕЛ. ГРУСТНО
Ылитный дом где? В Москве элитные дома по пальцам можно пересчитать то, забудьте это слово в нашем то городе уже
Набережная под парковку и предназначена.
9.08.2021 09:14
Гость
Да не будет там никакого доступа. Тупо перекроют выход к реке, и все.
9.08.2021 08:59
тю!
Ну да, конечно. Но тут выход во двор, из которого выйти можно только через само здание. То есть если на эту замечательную рампу будет по какой-то причине не зайти (пожар, задымление или еще что), то убежать уж не получится. Интересно, а как вообще такой проект приняли?
Дом не предназначен для комфортного проживания, ничего не продумано, а можно было все организовать на высшем уровне, но застройщик об этом даже не подумал, ему лишь бы деньги получить да побольше
И как же соблюдена пожарная безопасность этих жильцов при таком квесте???
нечто похожее есть у нас в доме, когда вход на верхние этажи осуществляется через балкон.....
Зимой невозможно будет подняться по рампе. Про подъемки - это из разряда фантастики!!!!
Селф и так фактически задержал сдачу подъездов, а тут планирует сделать подъемник. Времени нет на стройку, и ничего сейчас для этого не закладывается. И как вы себе представляете подъемник в доме, где проживает столько людей? Это будет как в метро в час пик???
Какой спрос, такое и предложение. Все нормально.
В случае пожара, жильцы будут метаться по этому квесту, а гости наверное еще и наверх убегут. Элита от Селфа не каждому дано прикоснуться к прекрасному....
10:00
Сейчас должны посыпаться комментарии типа "Да вы недопонимаете! Всё со временем нормально станет"
Там по лестницам на первый этаж размером в три метра, можно было понять, что это капец. Элитка начинается с парадной, которая в уровень с тротуаром. Дальше можно не идти даже, все понятно. На что там кто надеялся...
если не дай бог этот дом загорится, это будет еще тот цирк
9.08.2021 10:01
- гость -
А почему сейчас вообще стали так часто вход в подъезд от земли поднимать? И не только в подъезд — в конце Малахова, ближе к Волне есть целый ряд магазинчиков и фирм, к которым с улицы надо по высокой лестнице подниматься. Хотя находятся они на первом этаже. Зачем так строят?
9.08.2021 10:06
Виктор
Потому что нормы допускают. В загнивающей Европе у них бы не приняли
ни одного проекта по которым сегодня строят в Барнауле. Мусоропроводы в подъездах, ступеньки на входе в подъезды, большая этажность, отсутствие озеленения, отсутствие пешеходных зон, парковка на дворовых территориях и.т.д. всё это давно уже стало архаизмом, но только не в нашем "заповеднике".
Больше удивляет что бараны продолжают нести деньги в селф, еще и верят что на речном сделают хорошо.
9.08.2021 10:14
АБОРИГЕН
Так а смысл этого подъёма над землёй в чём? Это дешевле так строить? Или технически проще?
на речном сделают хорошо
---
но выход то точно не в воду сделают, остальное не так страшно
9:48
Ну это просто какая-то общеобразовательная программа по развитию образного мышления и фантазии. Вообще то сделать план эвакуации при пожаре не будет полным выходом из положения. Потому что не будут работать социальные лифты.
А когда мы уже будем делить наши депутатские места?
Вместо речного построят чудо дом с выходом под воду. Надо будет еще и поплавать без акваланга. А зимой и выходить никуда не надо будет! Кто таким барыгам только разрешает это строить - в тюрьму разрешателей , там им самое место!!! А что у нас с "вечностью" на пл. Октября ??? Когда уже ленторезы приедут ???
Сколько желчи у людей((
Можно подумать, что у нас все дома предусмотрены для жизни инвалидов. И во всех дома два входа. Любят у нас из мухи слона раздуть.
"Если выходы из дома будут на красные линии, то дети могут выбежать, а рядом – школа, офтальмологическая клиника, большой поток автомобилей. Во дворе спокойно, транспорта нет, посторонние не заходят."
То есть вход через рампу - это забота о детях!
Когда покупаешь запорожец за три копейки то и требования такие же, а когда тебе втюхали запорожец по цене мерседеса и заявляя что это мерседес по комфорту, тут не только желчь знаете ли.
9.08.2021 10:16
Виктор
Само по себе в подъеме нет никакого "криминала". Вполне допустим уклон например для отвода воды. Другое дело что подъем этот должен быть едва заметным и никаких трудностей в преодолении у человека на инвалидном кресле вызывать не должен.
Сейчас же даже в новых домах вход в подъезд поднят на ничем не обоснованную высоту.
9.08.2021 10:16
Виктор
___
Ну забубенил повыше фундамент, ниче не посчитал не померил, три копейки сэкономил, на всех плевал, потом лестницы кинул вниз, карабкайтесь счастливые жильцы элиточки с колясками и велосипедами, да давайте свои денюжки.
Никаких тут оправданий нет, кроме халатности и алчности.
9.08.2021 10:26
- гость -
Необходимо создавать спрос на качественное жилье а не молчать в тряпочку и не апеллировать мол так всегда было. Иначе тебе и твоим внукам так и будут продавать жильё по старым проектам, которое в нормальных странах даже под социальное жильё для малообеспеченных уже не строят, а ты и твои внуки за это дерьмо ещё и в ипотеку будете влазить.
Подъемник будет бугельный?
только по ним пожарные машины смогут взобраться на территорию двора, если произойдёт пожар.
Ну вы же сожгли гормолзавод, чтобы построить свою халабуду, будет справедливый бумеранг, если огонь вернется к вам.
9.08.2021 10:31
АБОРИГЕН
9.08.2021 10:31
- гость -
Я читал, что это "чтобы прохожие в окна не заглядывали". Но так себе аргумент. Потому что даже у хрущёвки чтобы в окна заглянуть, надо быть или жирафом, или подпрыгивать
город в городе
9.08.2021 10:43
Виктор
Вообще не аргумент. Тем более сегодня, когда первые этажи отдаются под коммерческие помещения.
Столько уже негативных отзывов о Селф, годами наработали негатив, но нет покупают, верят. Штошь, квесты тоже хорошо, мозг развивается.
Разве в ылитном жилье бывают секции и такое количество квартир, обычный дом улучшенного проживания, не более и то может быть
9.08.2021 10:47
АБОРИГЕН
Что тоже скользкая практика. Потому что далеко не всегда там откроется уютная антикварная галерея или кондитерская "с вкуснючими тортами". Может въехать шаурмичная, которая будет подванивать живущим выше, несмотря на все вытяжки. Может пивной бар. А может и частная клиника с предметом гордости — собственным рентгеновским аппаратом
9.08.2021 10:55
Виктор
Это уже другой вопрос. Подход же сейчас таков.
АМИК, может ли редакция познакомить читателей с должностным лицом, разрешившим ввод объекта в эксплуатацию без обустройства внутридомовой территории, предназначенной для прохода жильцов к подъездам?
9.08.2021 10:54
Гость
Столько уже негативных отзывов о Селф, годами наработали негатив, но нет покупают, верят.
Дом ведь кто-то еще и принимает при сдаче.
Элитный дом с двушками по 43 кВ.?
Все понятно!( Просто какой-то "почетный гражданин" украл у жильцов дома первый этаж дворовой территории, что бы им же ее продать для парковки авто. Бизнес по-барнаульски!!!
Зачем вообще вы там покупали жилье? Гнались за портами?
То что там будет коллапс и так понятно, а проекты надо бы научиться читать.
Судитесь и сразу дом пол снос отсуживайте - вот за такое решение вам спасибо скажут.
Иначе этот "член" так и будет смотреть в небо из сердца города, испортили площадь...
Тов. Пушкин, дом-то элитный! Вам горнолыжный спуск сделали прямо во дворе, а Вы не довольны... Не хорошо, ведь люди старались))))))
Это дом бизнес-класса, как и большинство новостроек, в доме с таким количеством квартир, да ещё малогабариток тоже надо захотеть и суметь жить, вечный шум что внутри дома, что с улицы
"Сама рампа, по словам эксперта, – это не технический проезд для спецтехники (в том числе пожарных расчётов и скорой помощи)" ха-ха-ха! А как же пожарные нормы, где написано, что пожарная техника должна подьезжать с двух длинных сторон здания,а тут длинные стороны внутри двора расположены и к ним попасть можно только как раз через эти рампы (другого проезда просто нет),которые якобы не для спецтехники?
Да и вообще нарушений уйма даже с заключением экспертизы, земля под 300 машиномест по факту экспертиза под 450мест а разлинована вообще 600!! Во дворе должны быть "госевые" парковочные места в количестве 17 мест для разгрузки -погрузки,по факту их нет и если встанет авто для разгрузки то ни какого проезда не останется а в доме 680+ квартир между прочим, и шанс что приедет не один автомобиль для разгрузки весьма велик.
Муравейник на 1000 квартир не может быть элитным.
Это лишь средство элитного заработка.
Компания Шонии капитально ремонтировала крышу на нашем доме, верхние этажи теперь топит регулярно. Стало хуже чем было.
Погодите, там еще по утрам будет 20-минутные очереди на лифты, как это бывает в большинстве наших многоэтажек 15+ этажей.
Так что ножками надежнее, а это бесплатный фитнес, тоже признак элитности
Хотели как лучше, а получилось... как всегда!(((((
Так то по нормальному такому дому нужна огромная территория вокруг, парк, детский сад, школа, больница и тд и только для него одного
Интересно, как господин Жокин узнал, что большая часть жильцов дома довольна, если дом не заселен?
из-за этого архитектурного "шедевра" стало невозможно подъехать к гимназии № 40, все газоны забиты припаркованными автомобилями!
А вообще когда люди квартиры тут брали о чем думали? О тихой спокойной заводи? Как бы не так, бурная шумная жизнь тут будет круглосуточно, плюс лет десять шум ремонтов
9.08.2021 12:10
гость
+100500!!!
Предлагаю, снести... гимназию! И построить еще один элитный дом)))
9.08.2021 09:14
Гость
А на пристань речного кого-то будут пускать? Не для этого речной сносят.
Как вообще у шонии можно что то покупать? Таким верить нельзя.. есть такая категория бизнесменов из 90х, которая только и мечтает тебя обмануть. У меня доверие только к строит перспективе . Может строят они не так пафосно, но качественно и без обмана . Как раз в 2 эпозах живу
Хотели как лучше, а получилось... как всегда!(((((
---
главное - ввязаться
в дракув стройку, а там видно будет (с)
«Парковка внутри ЖК запрещена» поэтому все паркуются в близлежащих дворах, только про подземный паркинг на надо говорить, что он есть и что весь будет заставлен, не по карману он большинству
12:12 хахаха, строители наверное мечтают в центре захватить и школьные стадионы, столько пространства для обогащения
9.08.2021 12:22
Правдофил
Будут, но... с разрешения УК, чтобы эта зона была безопасной!
9.08.2021 11:25
Гость
Ну так там и студии (по сути) есть. За четыре с лишним миллиона. Без ремонта - голые стены. Кушайте, не обляпайтесь. Либо выгораживайте кухню, и тогда комната будет аж 15 квадратов. У меня в хрущобе больше)))
Что там элитного, если бы не пятиэтажная часть сверху под шпиль то не отличить от гетто на Ускова, например.
После открывшихся подробностей стоит наверное внимательней посмотреть что собирается делать застройщик на речном вокзале.
Как я рад жить в хрущевке.
Дом в хорошем состоянии.
На весь подъезд паркуется 4-5 машин, места всем хватает.
В подъезде и у дома чистота и тишина, много зрелой зелени.
И все это в центре города, рядом со сложившейся инфраструктурой - со школой в 300 м от дома, детсадом в 100 м, больницей в 500 м и в шаговой достурности от Ашана, Магнита и Машки.
Не понимаю, зачем люди прессуются в свои "элитные" муравейники, с вечными войнами за парковку.
Не только речном вокзале, жители Локомотива пусть потом не удивляются
9.08.2021 12:56
- гость -
Ну вот спросите жителей ЖК "Почему вы покупаете квартиры в ЖК, а не в хрущёвках?"
Я недавно купил квартиру 60 м2 в хрущевке за 2,75 млн. рублей.
А что на эти деньги можно купить в новостройках?
Собаки гавкают а караван идет. Чего вы тут свою шкуру трете? Работайте давайте.
9.08.2021 11:20
гость
АМИК, может ли редакция познакомить читателей с должностным лицом, разрешившим ввод объекта в эксплуатацию без обустройства внутридомовой территории, предназначенной для прохода жильцов к подъездам?
Хороший вопрос)))
Жители "Столичного", помните народную пословицу "Готовь сани летом, а телегу зимой!" Заранее запасайтесь санками, лыжами и коньками для катания с "элитных" горок!!!
(До конца лета в спортивных магазинах хорошие скидки на зимний спортинвентарь)))))
9.08.2021 13:50
гость
Зима Близко!)))))))
Там половина квартир пустые, куплены как инвестиция. Ну и сельский житель на слово "элитный" очень даже падок.
9.08.2021 13:58
- гость -
...даже Пушкины купилиСЯЯ!))))
даже Пушкины
так этож арапы. откуда у них думающие?
Тоже строение и будет на локомотиве,тесный кусочек земли и огромный муравейник
9.08.2021 14:41
Гость
А люди покупают... Почему?
И это ещё дом полупустой, а когда весь заселят?
Люди покупают потому что это центр, в любом случае лучше выселок однозначно
9.08.2021 14:45
Виктор
А люди покупают... Почему?
70-80% квартир - инвестиционные.
Хозяева и не планируют там жить. Их план - купить за 3 млн, а через год продать за 4-5. Ну или подержать и в аренду сдавать, а потом через 2-3 года продать за 6-8.
70-80% квартир - инвестиционные.
Хозяева и не планируют там жить. Их план - купить за 3 млн, а через год продать за 4-5. Ну или подержать и в аренду сдавать, а потом через 2-3 года продать за 6-8.
А потом придет Швондер...
Сейчас один человек скупает несколько квартир и сдаёт, особенно ценны студии, деньги греби не хочу, тут и студенты и вузы, вокзал и тд. У нас в центре дом новостройку так и превратили в общежитие, каждый день разные лица
Бачили очi що купували.
...А в обычные дни этот пышный подъезд
Осаждают убогие лица:
Прожектеры, искатели мест,
И преклонный старик, и вдовица.
От него и к нему то и знай по утрам
Всё курьеры с бумагами скачут.
Возвращаясь, иной напевает «трам-трам»,
А иные просители плачут.
(Н.А. Некрасов «Размышления у парадного подъезда»)
я так понял, проезд пожарной техники туда вообще не предусмотрен. т.е. он есть только со стороны 1905 года. А должен быть по нормативу с обеих сторон. вывод: дом вообще нельзя было принимать. фамилии подписантов в студию!
А где сейчас подъезд пожарной технике обеспечен? Все дворы в машинах заставлены, помните недавно вся крыша сгорела на власихинской у дома? Так вот это чп ничему не научило, там время сколько потеряли пока авто растаскивали, сейчас снова все заставлено под окнами и все проезды