Лестница-кудесница и чудо-лифт. "Сказ" о том, как жильцы элитного ЖК добираются в квартиры

Жильцы элитного ЖК в центре города, получив ключи от новых квартир, не рады новоселью. По словам людей, чтобы попасть в дом, им нужно пройти "квест". Дело в том, что в шести из двенадцати блок-секций вход предусмотрен только со двора. И всё бы ничего, но попасть на территорию "высотки" в будущем можно через подземную парковку или по лестнице в рампе*. Барнаульцы говорят: они чувствуют себя обманутыми. Но компания-застройщик утверждает, что закрытый двор – это одна из главных особенностей ЖК, а отсутствие входа с красных линий (то есть с улиц) изначально предусмотрено проектом. Девелопер обещает, что сделает удобную лестницу и лифт, по которым можно будет попасть на территорию ЖК. Почему жильцов такие варианты не устраивают и как они планируют отстаивать свои права, разбирался amic.ru.

"Пойди туда – не знаю куда"

Барнаулец Сергей Пушкин приобрёл квартиру в "Столичном" от застройщика "Селф" в прошлом году. ЖК привлёк его своим "содержанием": удобная локация, подземный паркинг в три уровня, большой двор. И новость о том, что помещения на первых этажах изначально проектом отведены под нежилые, стала для Сергея неожиданностью.

"Когда я покупал квартиру, тут была стройка, ходить по двору было сложно. Я считал, что из подъезда будет два выхода – на красную линию и во двор. Это было очевидно. Секции № 4-8, которые сдавались в эксплуатацию раньше (Сергей купил квартиру в блок-секции № 9, – прим. ред.), имеют два выхода – во двор и на ул. Профинтерна. Наша была следующей, и вопросов, что будет как-то иначе, не возникало", – отмечает он.

"Парадных" входов в дом проектом не предусмотрено у блок-секций № 1-3, а также № 9-11 (у секций № 4-8 входы предусмотрены с обеих сторон дома). Сейчас двери подъездов с красной линии открыты, поэтому Сергей и другие жильцы секций № 9-11 могут спуститься на лифте на первый этаж, пройти через нежилые помещения, принадлежащие другим собственникам, и выйти на улицу 1905 года.

Но скоро, говорит мужчина, собственники подъездов закроют доступ в них. Тогда владельцев квартир в шести подъездах ждёт "квест", отмечает Сергей. Чтобы выйти на улицу, жильцы должны:

спуститься на второй этаж; выйти через "внутренний" подъезд; пройти по двору; выйти на улицу по организованной лестнице внутри рампы.

*Что такое рампа?

Из СП 113.13330.2016 "Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99":



Рампа – наклонная конструкция, предназначенная для перемещения автомобилей между уровнями в многоэтажных стоянках автомобилей; рампа может быть открытой, т.е. не имеющей покрытия и полностью или частично стеновых ограждений, или закрытой – со стенами (полностью или частично) и покрытием, защищающими её от атмосферных осадков.



В ЖК "Столичный" предусмотрены две рампы.

"Проезды сделаны очень узкими и крутыми, перепад высоты составляет почти четыре метра. Застройщик говорит, что сделает в рампе лестницу шириной более метра, но тогда этот проезд ещё сильнее будет заужен, и грузовикам и автомобилям спецслужб по нему будет сложно проезжать", – говорит барнаулец.

Кроме лестницы, застройщик обещает установить и лифт для спуска со двора. Однако там, где, по словам жильцов, он появится, нет ни намёка на будущую конструкцию: на площадке, где должен быть подход к лифту, уже разбиты клумбы.

"Подъёмник будет опускаться в зону въезда и выезда автомобилей с парковки. А если он сломается, то мамы с колясками и маломобильные жильцы должны будут ходить по лестнице. Двор должны сдать уже вот-вот, но никаких намёков лестницы и лифта мы не видим", – говорит Сергей.

Ещё один возможный путь из квартир трёх блок-секций на улицу – через парковку. Жильцы должны на лифте спуститься на любой уровень паркинга (всего их три), пройти по паркингу и так выйти на "свет". Но, считает Сергей Пушкин, этот вариант небезопасный, и ему вряд ли будут рады автовладельцы.

"Парковки не предназначены для движения. Люди платили деньги за место для машины, за её сохранность и безопасность. Мало кому понравится, что мимо автомобилей будут ходить люди с сумками, дети с велосипедами и самокатами. Да и паркинг не оборудован для ходьбы: там нет пешеходных зон, яркого освещения", – говорит Сергей.

Въезд во двор горожане считают неудобным не только для пешеходов, но и для автомобилей. Сергей Пушкин рассказывает, что грузовая машина, которую вызвали жильцы 10-й секции, отказалась заезжать во двор: водитель побоялся взобраться по крутому въезду и опрокинуть транспорт.

"Нам сейчас нужно принципиально понять, как мы будем жить. Мы все понимаем: строители умные, они профессионалы. Но пока нам то про "лестницу-кудесницу", то про "чудо-лифт" рассказывают, ничего внятного нет", – возмущён житель.

"Правильно концептуально"

Установка лестницы и лифта – это не сказки, а реальность, сообщили amic.ru в строительной компании "Селф". Но подъёмник, который скоро смонтируют, предназначен только для маломобильных групп населения, родителей с детскими колясками и пенсионеров. Для остальных жильцов в рампе будет обустроена удобная пологая лестница шириной полтора метра.

"Лифт не для "покатушек", не для перевоза ведра картошки, он для удобства маломобильных граждан. Изначально был предусмотрен механический наклонный подъёмник. Но затем мы приняли решение об установке более удобной технической конструкции – полноценного лифта. Поэтому определённые корректировки проектной документации будут. Лестница в документации предусмотрена, через каждые четыре ступени – площадка. Высота ступеней стандартная, такая же, как и в любом подъезде. А сама конструкция рампы соответствует проекту, угол наклона составляет 18 градусов. На данный момент лестница и лифт отсутствуют, потому что не завершено благоустройство дворовой территории. Однако эти конструктивные решения предусмотрены проектом и будут выполнены", – объясняет главный инженер строительной компании "Селф" Александр Жокин.

Сама рампа, по словам эксперта, – это не технический проезд для спецтехники (в том числе пожарных расчётов и скорой помощи), он предназначен для нужд жильцов: чтобы люди могли подняться во двор, разгрузить вещи и уехать.

"Парковать автомобили на территории ЖК запрещено. В диалоге с управляющей компанией мы говорим, что въезд во двор будет с разрешения УК, чтобы эта зона была безопасной", – объясняет Александр Жокин.

По его словам, коммерческие помещения на первых этажах дома изначально были предусмотрены проектом, который прошёл экспертизу и получил положительное заключение. По мнению застройщика, закрытый двор обеспечивает безопасность жителей и, в первую очередь, детей. И такая концепция по нраву большинству жильцов.

"Если выходы из дома будут на красные линии, то дети могут выбежать, а рядом – школа, офтальмологическая клиника, большой поток автомобилей. Во дворе спокойно, транспорта нет, посторонние не заходят. Ультимативные требования нескольких собственников ни на чём не основаны. Никогда с улицы 1905 года не было входов в дом. При этом большая часть жильцов дома согласны, что комфорт и удобство эксплуатации двора без машин с нормальным доступом, лестницами через рампы, с лифтами концептуально правильно", – отмечает Жокин.

Дом с "сюрпризами"

Сергея Пушкина доводы застройщика не устраивают. Барнаулец считает себя обманутым, а потому обратилcя за помощью к юристу. Руководитель Ассоциации поддержки предпринимательства Сибири Юлия Мертес считает, что компания могла нарушить строительные и пожарные нормы.

"В данных отношениях дольщики – физические лица – являются слабой стороной договора, поскольку они вступили в отношения с профессиональным участником рынка, не имея равных с ним возможностей, а именно: технических и юридических знаний. Мало кто из обычных людей умеет изучать и понимать проектную документацию. Когда человек заключает договор с застройщиком, он, прежде всего, анализирует планировку, квадратуру, отделку приобретаемый квартиры. Изучить проектную документацию на весь дом непрофессионалу физически невозможно. Договоры с дольщиками информацию об организации выходов из подъезда не содержат, поэтому люди полагались на те обстоятельства, которые явствовали из обстановки. Входя на осмотр продаваемых застройщиком квартир через парадный подъезд с улицы 1905 года, люди не могли и подумать, что это помещение перестанет быть для них выходом, поскольку оно уже продано как нежилое", – говорит эксперт.

Юрист считает, что застройщик при возведении дома нарушил и строительные нормы. Так, въезд во двор осуществляется только по рампам, которые "Селф" не считает техническими проездами. Но фактически только по ним пожарные машины смогут взобраться на территорию двора, если произойдёт пожар.

Согласно нормативам**, ширина проезда для спецтехники в "Столичном" должна быть не менее 6 метров. По словам Юлии Мертес, ширина рампы составляет 5,6 метра. Когда застройщик построит лестницу, то проезд сузится до 4 метров.

Из проектной декларации № 22-000362 от 28.12.2020:

Для удобства маломобильных групп населения, провоза багажа, проезда санок и колясок на пути движения пешеходов предусмотрены пандусы с уклоном 1:20.

Кроме того, выход с территории двора в инфраструктуру города не обустроен пандусом 1:20 для маломобильных групп населения (один метр высоты на двадцать метров длины, – прим. ред.), как указано в проектной декларации. При изучении документации на ЖК юрист обнаружил и другой "любопытный" факт: дом вовсе не предназначен для проживания инвалидов.

"В проектном заключении ООО "Сибирская негосударственная экспертиза", которая оценивала проект, есть пункт 2.4.8. В нём сказано: "По согласованию с территориальными органами социальной защиты населения не предусмотрено размещение квартир для семей с инвалидами, поэтому при работе над проектом не разрабатывались дополнительные мероприятия для маломобильных групп населения и квартир для инвалидов". Это значит, что "колясочники" не могут в нём проживать. А если человек стал инвалидом после покупки квартиры, ему придется её продавать?" – задаёт риторический вопрос эксперт.

Инициативная группа уже направила обращение в мэрию, в котором указала на эти и другие нарушения.

"Я как юрист не вижу других возможностей, кроме как договариваться с собственниками коммерческих помещений, чтобы застройщик выкупал их назад. Мы уже обратились в администрацию города. В конечной перспективе мы планируем идти в суд: власти принимают дом, который невозможен к эксплуатации без угрозы жизни и здоровья", – говорит Юлия Мертес.

**СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям":

Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее 6,0 метра при высоте здания более 46 метров.