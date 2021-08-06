Коронавирус испортил отпуск каждому пятому жителю России

Пандемия вмешалась в планы на отпуск россиян, но большинству граждан это не помешало хорошо его провести. Такие выводы можно сделать из результатов опроса сервиса SuperJob, которые опубликовал РБК.

22% участников (а их было 1600, опрос проходил с 28 июля по 4 августа 2021 года в 370 населённых пунктах РФ) ответили, что коронавирус и карантинные ограничения отрицательно повлияли на их планы. 63% респондентов сообщили, что это никак не сказалось на их отпуске. 14% ответили "не знаю", а 1% опрошенных даже нашли плюсы в этой истории.

Последней группе удалось много сделать на даче, а также понравилось, что отдыхающих было меньше, чем в прошлые годы.

Те, чей отпуск пострадал из-за пандемии, наиболее часто приводили следующие причины: "Граница закрыта, цены взлетели, сервис упал", "Поездка сорвалась из-за отмены вылетов в другие страны", "Я просто никуда не поехала, боясь заразиться".