Российский борец Заурбек Сидаков завоевал ещё одну золотую медаль для сборной

Борец вольного стиля Заурбек Сидаков принёс сборной России ещё одну медаль в вольном стиле. Спортсмен одолел представителя Белоруссии Магомедхабиба Кадимагомедова со счётом 7:0.

Ранее россиянин победил Аугусто Мидану из Гвинеи, в четвертьфинале – узбека Бекзода Абдурахмонова, а в полуфинале одержал победу в схватке с Данияром Кайсановым из Казахстана.

Всего в борьбе россияне завоевали уже шесть медалей – три золота и три бронзы.

Сейчас Россия находится на пятом месте в общем медальном зачёте. У сборной есть уже 17 золотых, 23 серебряные и 22 бронзовые награды. Первое место занимает Китай (34/24/17), второе – США (30/35/29), третье – Япония (22/10/15).