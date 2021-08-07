Мэрия Рубцовска выделила почти 400 тысяч рублей на обновление туалетов в своём офисе

Власти Рубцовска выделили на облагораживание санузлов в своих административных зданиях 376 тысяч рублей.

Накануне на портале госзакупок появились два тендера на ремонтные работы в зданиях мэрии. Один из них касается уборных в строении в Бульварном переулке, 25. Помимо разборки деревянных перегородок, укладки новой плитки и другой отделки, тут планируют заменить старую сантехнику.

В санузлах демонтируют 100 унитазов и писсуаров, 100 настенных смывных бачков из чугуна и фаянса, а также 100 умывальников и раковин. Взамен подрядчик должен будет установить 10 комплектов фарфоровых умывальников и 10 туалетов типа унитаз-компакт "комфорт". Также сметой предусмотрено обновление трубопровода.

На все работы даётся 30 дней. Начальная максимальная цена контракта – 376 тысяч, а заявки на участие в конкурсе принимаются до 12 августа.

Вместе с тем мэрия Рубцовска также намерена провести ремонт в кабинетах в основном офисе на Ленина, 130. По смете, власти хотят освежить 13 помещений: несколько кабинетов, приёмную, архив и коридоры. Речь идёт об отделочных работах, поклейке обоев и укладке линолеума. На это подрядчику также даётся 30 дней.

На эти цели власти заложили около 1,2 млн рублей. Заявки по аукциону также принимаются до 12 августа, пишет "Банкфакс".