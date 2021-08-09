РЖД может проложить мегадорогую дорогу до Китая через алтайский город Бийск

Компания РЖД проработает три железнодорожных маршрута к новому пограничному переходу с Китаем на Алтае. Проект пытаются запустить уже много лет, а инвестиции в стройку оцениваются в 500 миллиардов рублей. По одному из вариантов, скоростная дорога может пройти через алтайский город Бийск до станции Авейтань в Китае, протяжённостью порядка 1006 км, пишет "Коммерсант".
По другому варианту дорога может пройти от станции Таштагол Западно-Сибирской железной дороги до станции Авейтань, протяжённостью примерно 1081 км, в том числе 781 км маршрута пройдёт по территории России. Третий вариант: станция Абаза Красноярской железной дороги – станция Авейтань в Китае, протяжённость – 1276 км. По словам замгендиректора РЖД Алексея Шило, все три маршрута предполагают строительство в сложных горных условиях, создание мостов и эстакад. При этом представитель компании пока не может назвать стоимость проекта, который хотят реализовать уже много лет.
Издание отмечает, что концепция пути в Китай через Горный Алтай рассматривалась в контексте многих российских инфраструктурных проектов, в том числе газовых. Однако к её воплощению так и не преступили из-за технической сложности и необходимости пересечения плато природного заповедника Укок. По словам замгендиректора РЖД, при реализации проекта будет необходимо учесть фактор влияния на окружающую среду. Он подчеркнул, что это "новая реальность", поскольку даже при заказе перевозки клиенты требуют расчёта экологических параметров, в том числе относительной экономии выбросов CO2.
"На сегодняшний день проект западного маршрута не предусмотрен никакими действующими документами РЖД до 2025 года. Предполагается, что его преимущество состоит в возможности вывозить сибирские грузы напрямую, не используя Восточный полигон железных дорог и тихоокеанские порты, которые и так загружены. В первую очередь речь идёт о перевозках угля с Кузбасса. При этом маршрут через Бийск также позволит осуществлять транзит топлива из Новосибирской области. В то же время строительство ветки от Хакасии даст выход на Китай и местным угольщикам", – пишет издание.
Разговоры о строительстве железнодорожного тоннеля из России в Китай через алтайские горы ведут уже много лет. Проект может обойтись в 500 миллиардов рублей. Также звучали от руководства РЖД идеи о высокоскоростной магистрали "Евразия" через Республику Алтай. Протяжённость линии Пекин – Москва – Берлин должна составить 9447 км. Стоимость российского участка оценивалась в 3,58 трлн рублей, первым отрезком магистрали должна была стать дорога Москва – Казань, на строительство нужно 1,7 трлн рублей.
Комментарии
Да лишь бы пассажирские поезда тоже по ней ходили. Чтобы можно было из Барнаула съездить на скоростных поездах и в Урумчи, и в Пекин-Шанхай-Гонконг, а с пересадкой и в Ханой, например
Китай сможет, мы нет.
9.08.2021 12:25
Виктор
На карту посмотри, в Урумчи он захотел на поезде.
В РЖД работают эффективные менеджеры, а они только наследие ССР умеют эксплуатировать, что-то создать - это не к ним.
Т.е. Горному Алтаю окончательно хана?
9.08.2021 12:50
АБОРИГЕН
Ну Чуйский тракт в начале ХХ века проложили — лучше стало, чем без него. И здесь можно ждать развития.
А то будет как с Катунской ГЭС — сначала "Ой, не стройте!", а потом "Электроэнергии не хватает!"
Так и будет как можно ГЭС.
Хорошо, если через Бийск или Ташанту, это позволит развивать эти умирающие регионы. Я считаю, что ни кемервчанам, ни красноярцам эта железка не нужна так сильно, как Алтаю.
Аборигену- спи спокойно товарищ, связываться с алтайскими умниками у нас нет ни малешего желания. Вам по нашим мыслям в крае вообще ничего нового не надо. так что будем возить китайцев в Таштагол , чтобы покататься на лыжах в Шерегеше
Очень рад, что отписали в основном здравомыслящие люди. Был в Китае (Пекине, Урумчи и других серверных городах) в 2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015. Ездил туда не шопиться, а именно для посещения культурных мест и мероприятий. Ездил без всяких турагенств, а с семьей самостоятельно. Каждый раз находился там от 2 недель до 2 месяцев за раз. Было дело даже в 2010 году преподавала в универе китайцам русский язык. Дорого нужна в Китай как никогда. Было бы отлично если бы сделали бы для нашего региона еще и безвизовый режим как в Благовещенске. Без визы можно было бы до 1 месяца находиться в Урумчи. Народ бы просто даже на выходные ездил туда отдыхать или отпуск там проводил. А посмотреть там есть, что и отдохнуть там можно отлично.
Очень рад, что отписали в основном здравомыслящие люди. Был в Китае (Пекине, Урумчи и других серверных городах) в 2007, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015. Ездил туда не шопиться, а именно для посещения культурных мест и мероприятий. Ездил без всяких турагенств, а с семьей самостоятельно. Каждый раз находился там от 2 недель до 2 месяцев за раз. Было дело даже в 2010 году преподавала в универе китайцам русский язык.
на тебя многократные поездки в китай плохо влияют... был мужиком, а потом стал бабой... надеюсь детей с собой не брало? ну и где же ты так работало, что отпуск от 2-х недель до 2-х месяцев? училко в школе что ли?
Одни нытики и недоразвитые , Чтобы не делалось все плохо будет . Жаль что строить дорогу в ближайшем будущем не будут , а для развития региона это благо
Снизить кофицент дотации в половину, посмотрим как будут жить.
а по-моему это отличный повод или вариант (называйте как угодно) для РЖД распилить 500лярдов.
сейчас они по ушам вам по ездят, мол как будет вам и всем у вас хорошо, возьмут деньги, а стройка в лучшем случае начнётся лишь лет через 10!
у нас кстати благодаря РЖД , несчастный мост около нового рынка , собирались 2года реконструировать, а тут высокоскоростная жд трасса... не ребята тут дело пахнет грандиозной аферой! )))
прежде чем строить планы поездок в Китай просмотрите сноску к этой новости-тоже самое говорилось 4 года назад