РЖД может проложить мегадорогую дорогу до Китая через алтайский город Бийск

Компания РЖД проработает три железнодорожных маршрута к новому пограничному переходу с Китаем на Алтае. Проект пытаются запустить уже много лет, а инвестиции в стройку оцениваются в 500 миллиардов рублей. По одному из вариантов, скоростная дорога может пройти через алтайский город Бийск до станции Авейтань в Китае, протяжённостью порядка 1006 км, пишет "Коммерсант".

По другому варианту дорога может пройти от станции Таштагол Западно-Сибирской железной дороги до станции Авейтань, протяжённостью примерно 1081 км, в том числе 781 км маршрута пройдёт по территории России. Третий вариант: станция Абаза Красноярской железной дороги – станция Авейтань в Китае, протяжённость – 1276 км. По словам замгендиректора РЖД Алексея Шило, все три маршрута предполагают строительство в сложных горных условиях, создание мостов и эстакад. При этом представитель компании пока не может назвать стоимость проекта, который хотят реализовать уже много лет.

Издание отмечает, что концепция пути в Китай через Горный Алтай рассматривалась в контексте многих российских инфраструктурных проектов, в том числе газовых. Однако к её воплощению так и не преступили из-за технической сложности и необходимости пересечения плато природного заповедника Укок. По словам замгендиректора РЖД, при реализации проекта будет необходимо учесть фактор влияния на окружающую среду. Он подчеркнул, что это "новая реальность", поскольку даже при заказе перевозки клиенты требуют расчёта экологических параметров, в том числе относительной экономии выбросов CO2.

"На сегодняшний день проект западного маршрута не предусмотрен никакими действующими документами РЖД до 2025 года. Предполагается, что его преимущество состоит в возможности вывозить сибирские грузы напрямую, не используя Восточный полигон железных дорог и тихоокеанские порты, которые и так загружены. В первую очередь речь идёт о перевозках угля с Кузбасса. При этом маршрут через Бийск также позволит осуществлять транзит топлива из Новосибирской области. В то же время строительство ветки от Хакасии даст выход на Китай и местным угольщикам", – пишет издание.

Разговоры о строительстве железнодорожного тоннеля из России в Китай через алтайские горы ведут уже много лет. Проект может обойтись в 500 миллиардов рублей. Также звучали от руководства РЖД идеи о высокоскоростной магистрали "Евразия" через Республику Алтай. Протяжённость линии Пекин – Москва – Берлин должна составить 9447 км. Стоимость российского участка оценивалась в 3,58 трлн рублей, первым отрезком магистрали должна была стать дорога Москва – Казань, на строительство нужно 1,7 трлн рублей.