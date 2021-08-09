Показывает влажность и фазы Луны: выиграй метеостанцию и другие призы от РЖД и amic.ru

Друзья, в конце июля на сайте amic.ru вышел последний эпизод второго сезона нашего проекта "Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая", который мы сделали совместно с РЖД.

В новом сезоне мы рассказали об истории возникновения пяти ж/д станций края – Камень-на-Оби, Алейская, Кулунда, Усть-Тальменская и Тягун.

Аудиогид можно послушать на вокзалах и в поездах, и, конечно, на сайте amic.ru. Первую часть путешествия (станции Барнаул, Рубцовск, Бийск, Заринская, Алтайская) тоже ищите там же.

По случаю завершения проекта мы вместе с РЖД хотим порадовать наших подписчиков и подарить три классных приза!

Первый приз: домашняя портативная метеостанция, она показывает влажность воздуха, давление, температуру и даже фазы Луны.

Второй приз: фирменные футболка и бейсболка РЖД.

Третий приз: крутой ежедневник и флешка на 8 Гб.



Чтобы выиграть один из призов, подпишитесь на аккаунт @amic.ru и @zszd_official, поделитесь этим постом в сториз с отметками @amic.ru и @zszd_official и напишите в комментариях, на каких станциях из нашего аудиогида вы бывали!



Итоги розыгрыша подведём через неделю – 16 августа – с помощью программы @lizaonair!

А пока отправляйтесь в путешествие по железной дороге Алтая по этой ссылке.