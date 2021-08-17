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Под патронажем губернатора. На Алтае снова запускают бесплатное бизнес-обучение

, ИА "Амител"
Стать участником программы достаточно просто, но полученные знания будут очень ценными
Фото: alt.ranepa.ru

Фото: alt.ranepa.ru

Уже несколько лет в Алтайском крае реализуют уникальный образовательный проект – губернаторскую программу подготовки профессиональных кадров. В конце августа стартует новый цикл, где участие примут около 150 предпринимателей и сотрудников коммерческих предприятий региона. В 2021 году обучение пройдёт на базе РАНХиГС. Кто может принять участие в программе и что слушатели получат от четырёх месяцев интенсивных занятий у преподавателей-практиков, в эфире радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказали заместитель директора алтайского фонда МСП Станислав Татаринцев и директор Центра "Бизнес-школа" алтайского филиала РАНХиГС Вадим Коновалов.

– Губернаторская программа по подготовке кадров – это что? 

Станислав Татаринцев: Это программа подготовки профессиональных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства Алтайского края. Она направлена на развитие образовательного уровня бизнесменов и специалистов, работающих в сфере малого и среднего бизнеса. 

Этот курс проводят для предпринимателей края уже не первый год. И "родился" он из краевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" на 2020-2024 годы. 

– Насколько это серьёзная программа? Что человек получает после её прохождения?

Вадим Коновалов: Первые годы это был формат дополнительного образования как повышения квалификации. Теперь же – полноценная большая программа, после окончания которой слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке установленного образца.  

– И чему там учат?

В.К.: В программе семь сбалансированных модулей. Это аналог, своего рода мини-MBA. Она включает развитие hard-skills: управление финансами, налогообложение бизнеса и правовая среда. А также soft-skills: организация командной работы в бизнесе, технология эффективных коммуникаций, технология ведения переговоров, маркетинг и продажи. Все модули максимально прикладные.

А учить будут преподаватели РАНХиГС, а также приглашённые эксперты. Все они имеют практический опыт в рамках своего курса. 

– Это будет очное обучение? Нужно будет приходить на занятия?

В.К.: Да, обучение будет проходить очно и c отрывом от производства. Мы дискутировали по этому поводу: как лучше построить программу, чтобы давать качественное образование. И всё-таки решили, что заниматься нужно очно.

Мы сформируем пять групп по 30 человек. Каждая будет ходить на занятия два дня в неделю. Для части "студентов" это будет понедельник-вторник, для части – среда-четверг, для части – пятница-суббота. 

Кстати, мы уже при наборе (правда, только первого потока) спрашивали, какие из дней будут удобны для обучения. Подчеркну, что у нас вся программа строится на обратной связи и на том, что у нас просит бизнес и слушатели. Получился вкусный продукт, уверяю вас.

– И сколько это всё длится?

В.К.: Программа рассчитана на 262 академических часа. С учётом стажировки мы планируем её завершить в декабре 2021 года. 

– Места ещё есть? 

С.Т.: Места есть. Первый поток набора был до 6 августа. Но мы решили продлить приём заявок, потому что сейчас пора отпусков, кто-то мог просто не увидеть анонса. Так что теперь подать документы можно до 23 августа. А учиться мы начнём уже с 30 августа.

– И много будет участников?  

В.К.: Более 150 слушателей. Такой масштаб – это вызов для нас. Я уверен, что мы не ударим в грязь лицом.

– А кто вообще может принять участие в программе? И насколько вообще реально к вам попасть?

С.Т.: Условий несколько:

  1. Это должен быть сотрудник или руководитель малого или среднего предприятия. А также индивидуальные предприниматели, входящие в реестр МСП. Или самозанятые, имеющие статус ИП.
  2. Нужно иметь высшее или среднее профессиональное образование или находиться в процессе обучения (но в таком случае диплом будет выдан позже, после того как слушатель завершит основное обучение). То есть высшее образование не обязательно. 
  3. И желательно, но не обязательно – общий стаж работы не менее трёх лет. И стаж работы на предприятии, от которого приходишь на обучение, – не менее одного года. 

А вот возраст значения не имеет. 

Принять участие в программе могут не только жители Барнаула, но и со всего края. Но надо понимать, что нужно иметь возможность посещать занятия. Общежитие по программе не предоставляется. А вот на другие регионы программа не распространяется. Её цель – помочь, прежде всего, нашим, алтайским предпринимателям. 

Также надо будет подготовить видеопрезентацию (не более минуты) с ответом на один вопрос: почему вы хотите участвовать в губернаторской программе. Напомню, что в прошлые годы было собеседование, но ковид внёс свои коррективы. А, кроме того, это более современный формат. И он отсеивает совершенно незамотивированных людей.

Если вы соответствуете этим формальным критериям, записали нормальное видеоинтервью, то не переживайте, вас примут. Я уверен, что любой, кто захочет участвовать, сможет это сделать. 

– Как подать заявку?

С.Т.: У программы есть свой сайт губернаторскаяпрограмма.мойбизнес22.рф или просто губернаторская.рф. Все вопросы можно задать и по телефону центра "Мой бизнес" 8-800-222-83-22. Также в центре можно узнать и о других программах и разных формах поддержки МСП. 

– Сколько стоит участие в программе? 

С.Т.: А вот нисколько. Программа абсолютно бесплатная, её финансирует правительство Алтайского края. Но я подчеркну, несмотря на то, что участник не будет за неё платить, он получит высокий уровень образования. 

И совершенно неверно думать, что раз всё бесплатно, то можно не ходить, не относиться к занятиям серьёзно (не ходить не получится). 

В.К.: Да, придётся сдавать экзамены, проходить промежуточную аттестацию между модулями, защищать итоговый проект. Лёгкой проходки через программу не получится. Надо будет хорошо поработать.

И хотя для слушателей она бесплатная, за неё платит государство. И это довольно дорогой продукт. 

– А что за итоговый проект? 

В.К.: Итоговый проект, скорее всего, будет по оптимизации существующего бизнеса. Мы сформируем группы по 10 человек. Они получат техническое задание уже в начале курса. И с учётом всех модулей будут делать проект, предлагать новые идеи, решения. 

– Вы сказали, что ещё и стажировки будут?

С.Т.: Конечно, будут. Только не после, а во время обучения. По большей части в компаниях за пределами региона. Каких именно – пока неизвестно, потому что их будут подбирать по профилю наиболее успешных слушателей. Стажировка будет привязана к успеваемости: из 150 человек её смогут пройти около 50. На зато все за счёт программы (в том числе и проезд, и проживание).

В.К.: Приходите на губернаторскую программу! Это суперпродукт, уникальный для региона, а то и вовсе страны. РАНХиГС – отличный вуз. Программа в этом году стала ещё интереснее. Обучение даром не пройдёт. 

Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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