Программу льготной семейной ипотеки под 6% продлили до конца 2023 года

Правительство России продлило программу льготной семейной ипотеки. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. Меру поддержки должны были свернуть 1 марта 2023 года, однако решением правительства продлили до конца 2023 года. Власти страны также изменили условия работы программы.

"По решению главы государства воспользоваться ею смогут родители не только двух и более детей, а уже при рождении первенца", – сообщил Михаил Мишустин.

С помощью этой программы, напомнил премьер-министр, молодые семьи могут купить собственное жильё под 6% годовых. Использовать кредит можно как на покупку квартиры, так и на строительство частного дома. Льготная ставка действует в течение всего срока займа.

"Чтобы обеспечить эти изменения, правительство более чем в два раза увеличивает лимит средств на выдачу кредитов – до 1,7 триллиона рублей", – заявил глава кабмина.