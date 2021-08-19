Пьяный барнаулец разбил окно такси за отказ везти его бесплатно

Пьяный барнаулец разбил стекло в такси за отказ везти его бесплатно. Мужчина вёз нетрезвую компанию, а когда прибыли к месту, они заявили, что у них нет денег.

"Муж остановился и попросил выйти из машины. Две пьяные барышни вышли, ещё один молодой человек вышел, а второй вышел и начал конфликт, кричать нелицеприятные вещи и угрожать расправой", – рассказала супруга таксиста в паблике "Инцидент Барнаул".

Мужчина заблокировал двери и закрыл все окна, однако в стекло со стороны водителя прилетела бутылка, которая его разбила.

"Окно вдребезги, муж в порезах. Ребятам советую объявиться самим, потому как заявление уже подано", – рассказала Юлия и опубликовала номер для связи: 8-991-428-5436.