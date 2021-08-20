Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 20 августа

Порывистый ветер, дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае днём 20 августа. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +25 градусов.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, дневная температура составит +20...+25 градусов. В отдельных районах дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут +20...+22 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы возможен туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, порывы до 13 м/с.