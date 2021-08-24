30-градусная жара ожидается в Алтайском крае 24 августа

Жаркая погода установится в Алтайском крае во вторник, 24 августа, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.

По краю дневная температура составит от +25 до +30 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +26…+28 градусов. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков, а утром возможен туман. Скорость ветра в краевой столице при порывах может достигать 13 м/с.