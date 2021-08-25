Свыше тысячи гектаров земли передали под жилищную застройку

Власти Алтайского края включили свыше тысячи гектаров в перечень земельных участков под жилищную застройку, сообщила замруководителя управления Росреестра по региону Елена Саулина журналистам в среду, 25 августа.

"Определяются земельные участки, которые имеют потенциал для вовлечения их в оборот в целях жилищного строительства. На сегодняшний день определён 31 земельный участок общей площадью порядка 1,3 тыс. га. Они находятся в Барнауле, Новоалтайске, Бийске, Рубцовске, Заринске и в городе Яровом", – передаёт слова Саулиной "Интерфакс".

Потенциальные застройщики могут обратиться в органы власти с предложением выставить на торги заинтересовавший их участок из перечня земель "под застройку".

Из общего объёма земель 1,1 тыс. га приходится на участки в краевой столице. При этом на основную их часть (порядка 1 тыс. га) претендует новосибирская строительная компания "Вира-Строй", которая ранее уже занималась жилищной застройкой на Алтае.