Более 4,5 млн рублей направили на ремонт тротуаров у школ Рубцовска

В Рубцовске приступили к ремонту тротуаров на подходах к школам города, сообщают в мэрии.

Работы проводят в рамках муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения в городе Рубцовске" на 2021-2025 годы. На эти цели направили 4 549 611 рублей.

Подрядчик сделает тротуар на подходе гимназии № 3 – с восточной стороны ул. Громова от переулка Садового до бульвара Победы. Также работы пройдут с восточной стороны ул. Комсомольской от ул. Светлова до ул. Тихвинской – на подходе к школе № 2.