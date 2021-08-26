Все алтайские образовательные организации готовы к учебному году

Все образовательные организации Алтайского края готовы к новому учебному году. Об этом стало известно по итогам заседания правительства региона, которое состоялось 25 августа, сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула.

В этом году в школы края пойдут 280 тысяч детей, еще 106 тысяч – дошкольники. Торжественные линейки из-за текущей эпидобстановки проведут только для учеников 1, 9 и 11 классов.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк отметил, что все образовательные организации города прошли проверку и получили акты готовности к новому учебному году. Это 87 школ, 154 детсада и 20 учреждений допобразования.

Глава краевой столицы также отметил, что в 2021 году на подготовку образовательных организаций из муниципального бюджета выделили 163 миллиона рублей.

Напомним, что из-за коронавируса линейки в барнаульских школах пройдут на свежем воздухе.