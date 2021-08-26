Все алтайские образовательные организации готовы к учебному году

Все образовательные организации Алтайского края готовы к новому учебному году. Об этом стало известно по итогам заседания правительства региона, которое состоялось 25 августа, сообщили в пресс-службе мэрии Барнаула.
В этом году в школы края пойдут 280 тысяч детей, еще 106 тысяч – дошкольники. Торжественные линейки из-за текущей эпидобстановки проведут только для учеников 1, 9 и 11 классов.
Мэр Барнаула Вячеслав Франк отметил, что все образовательные организации города прошли проверку и получили акты готовности к новому учебному году. Это 87 школ, 154 детсада и 20 учреждений допобразования.
Глава краевой столицы также отметил, что в 2021 году на подготовку образовательных организаций из муниципального бюджета выделили 163 миллиона рублей.
Напомним, что из-за коронавируса линейки в барнаульских школах пройдут на свежем воздухе.
Комментарии
Но ведь после линеек школьники пойдут в классы...
Неужели сегодняшние показатели заболеваемости не повод для введения дистанционного обучения?..
Ага, и учителей прям полный комплект во всех школах. Готовы они, блин!
В школах Барнаула в новостройках некоторых классах начального звена по 35 детей! Никакие нормы санпина не соблюдаются. Инициируйте расследование, иначе минобру опять все сойдет с рук
а я хочу еще лето
что линейки сократили. помню как ребенок стоял, ждал линейку минут сорок, потом еще час пока все депутаты выскажутся, и песни споют. Все на жаре с букетами. Счас 1 букет , с учителем встретились, учебники получили и побежали гулять дальше
Это отлично, что детки будут как всегда учится и всё хорошо. Слава Богу
при чем здесь минобр, если школа сама столько детей набирает. это чисто внутришкольное дело. Обратитесь в администрацию школы, пусть еще класс делают
ура, идем в школы
А я бы пошла в школу с удовольствием) С наступающим 1 сентября, молодёжь!
"Обратитесь в администрацию школы, пусть еще класс делают"...смешно. Учителя и помещение видимо нарисуют
Слава Богу
А это при чем?
26.08.2021 12:03
Родитель
Уделить каждому по минуте и двадцать секунд — и урок закончился...
Учителя работают в 2 смены, нарисовать учителя не получится, соответственно— сколько смогли, столько в класс и запихнули..... и ещё— вы как себе представляете дистант для первоклашек???
26.08.2021 16:09
Зануда
Учителя работают в 2 смены, нарисовать учителя не получится, соответственно— сколько смогли, столько в класс и запихнули..... и ещё— вы как себе представляете дистант для первоклашек???
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Никак. Дистант подходит для учеников постарше. 6 класс, например, уже вполне способны учиться на дистанте, всё включить, зайти на урок и т.д.