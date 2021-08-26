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Автомобилистка на Ford Focus сбила 12-летнюю девочку в Горно-Алтайске

, ИА "Амител"
Школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

12-летняя девочка попала под колёса автомобиля в Горно-Алтайске, сообщают в республиканском МВД.

Авария случилась 25 августа около 11:40 в районе дома № 6 по ул. Чорос-Гуркина. 35-летняя женщина – водитель Ford Focus – наехала на школьницу, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребёнка с травмами и ссадинами доставили в больницу, не госпитализирована.

Автомобилистка была трезвая, уточняют в полиции. В её отношении вынесли постановление по делу об административном нарушении по ст. 12.18 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам").

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

26.08.2021 14:19
гость

Что то даже зебры нет на этом переходе....странно конечно. И знаков особо не видно не в ту стороны ни в обратную. Которые должны за 1м устанавливать. Выходит знак пешеходного перехода на противоположной стороне мы должны увидеть? (но мы не видим)

26.08.2021 14:29
АБОРИГЕН

26.08.2021 14:19
гость
Зебра цвета "вырви глаз" тут не главное. А чего не сбить то? Прямая, ровная дорога. Гони не хочу. Где средства успокоения трафика? Никакая зебра, камера или знак на педаль тормоза не надавит, это может сделать только водитель под давлением внешних обстоятельств не позволяющих ему ФИЗИЧЕСКИ проехать пешеходный переход на скорости. Вот пока не придет осознания этого простого факта, проблема сбитых на нерегулируемом пешеходном переходе людей, решена не будет.

26.08.2021 14:38
Виктор

Это другой регион. В республике Алтай барнаульский Полёт Батута, например, обсуждали?

26.08.2021 15:48
- гость -

https://b.radikal.ru/b39/2108/9b/0791fadb41f9.jpg
Фотограф такой. А с разметкой в этом году беда везде.

26.08.2021 15:50
- гость -

https://c.radikal.ru/c36/2108/aa/94793b2090a8.jpg

26.08.2021 15:53
- гость -

https://d.radikal.ru/d04/2108/57/10cca61c7bbd.jpg

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