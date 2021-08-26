Автомобилистка на Ford Focus сбила 12-летнюю девочку в Горно-Алтайске

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай
12-летняя девочка попала под колёса автомобиля в Горно-Алтайске, сообщают в республиканском МВД.
Авария случилась 25 августа около 11:40 в районе дома № 6 по ул. Чорос-Гуркина. 35-летняя женщина – водитель Ford Focus – наехала на школьницу, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Ребёнка с травмами и ссадинами доставили в больницу, не госпитализирована.
Автомобилистка была трезвая, уточняют в полиции. В её отношении вынесли постановление по делу об административном нарушении по ст. 12.18 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам").
Комментарии
Что то даже зебры нет на этом переходе....странно конечно. И знаков особо не видно не в ту стороны ни в обратную. Которые должны за 1м устанавливать. Выходит знак пешеходного перехода на противоположной стороне мы должны увидеть? (но мы не видим)
26.08.2021 14:19
гость
Зебра цвета "вырви глаз" тут не главное. А чего не сбить то? Прямая, ровная дорога. Гони не хочу. Где средства успокоения трафика? Никакая зебра, камера или знак на педаль тормоза не надавит, это может сделать только водитель под давлением внешних обстоятельств не позволяющих ему ФИЗИЧЕСКИ проехать пешеходный переход на скорости. Вот пока не придет осознания этого простого факта, проблема сбитых на нерегулируемом пешеходном переходе людей, решена не будет.
Это другой регион. В республике Алтай барнаульский Полёт Батута, например, обсуждали?
Фотограф такой. А с разметкой в этом году беда везде.