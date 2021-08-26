Автомобилистка на Ford Focus сбила 12-летнюю девочку в Горно-Алтайске

Фото: пресс-служба МВД по Республике Алтай

12-летняя девочка попала под колёса автомобиля в Горно-Алтайске, сообщают в республиканском МВД.

Авария случилась 25 августа около 11:40 в районе дома № 6 по ул. Чорос-Гуркина. 35-летняя женщина – водитель Ford Focus – наехала на школьницу, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребёнка с травмами и ссадинами доставили в больницу, не госпитализирована.

Автомобилистка была трезвая, уточняют в полиции. В её отношении вынесли постановление по делу об административном нарушении по ст. 12.18 КоАП РФ ("Непредоставление преимущества в движении пешеходам").