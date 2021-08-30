Дорожники завершили капремонт на двух участках дороги в Рубцовске

Дорожники завершили капитальный ремонт в переулке Гражданском и на улице Блынского. Как сообщает пресс-служба Юго-Западного ДСУ, там обустроили тротуары и парковки, а также нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Масштабные работы по капремонту дорог в городе продолжаются. Сейчас дорожники ведут ремонт на проспекте Рубцовском, улице Краснознаменской, Рабочем тракте, улице Тракторной и других.

"В текущем году в Рубцовске Юго-Западное ДСУ выполняет беспрецедентный объём работ по ремонту дорог. Для этого у нас есть все силы, средства и материалы, а главное – желание улучшить свой город. Работы идут в соответствии с утвержденным графиком, и рубцовчане могут быть уверены, что капитальный ремонт будет закончен с надлежащим качеством и в установленные сроки, впрочем, как и все объекты, на которых работает наше предприятие", – отметил начальник управления Игорь Левин.

На большинстве объектов уже заканчивают подготовку дорожного полотна, укладку асфальта и монтаж бордюров.