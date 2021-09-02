Четверг, 2 Сентябрь, 10:27

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,19
€ 86,39
13°


6312185 +23508
Обь
75см -3

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День знаний - 2021Выборы-2021Третья волна пандемии
Новости

Ночные заморозки. О погоде в Алтайском крае 2 сентября

, ИА "Амител"
Ночная температура в регионе начнёт опускаться ниже нуля
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

2 сентября дневная температура в Алтайском крае достигнет +22 градусов. Однако, по прогнозам синоптиков, в ночь с 2 на 3 сентября в регионе ожидаются заморозки до -2 градусов.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, дневная температура составит +17...+22 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В ночь с 2 на 3 сентября температура снизится до +3...+8 градусов, а местами по востоку ожидаются заморозки от -2 до 0 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле днём 2 сентября столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
10:19
Барнаульский суд признал запрещённой информацию на сайте, продающем БАДы и витамины 0
10:03
На предприятии "Содружество" в три раза сократили время производственного процесса 0
09:58
Директор воркутинской школы назвала наглостью замечание школьника Путину 11
09:45
На Алтае сельчанин хотел заготовить дрова на зиму, но попал под уголовную статью 5
09:29
Школьник поправил Путина во время разговора об истории на открытом уроке 7
09:14
Ольга Бузова показала себя без косметики и попыталась сымитировать оргазм 7
08:57
1 сентября в Барнауле 11-летний мальчик вышел из школы и пропал 1
08:44
Обновлённая сборная России по футболу вничью сыграла с Хорватией 1
08:26
Сдать за 60 секунд. Рынок аренды в Барнауле "трясёт" от небывалого спроса и роста цен 12
08:08
Терапевт назвала группы людей с повышенным риском смерти при COVID-19 2
07:51
Полуобнажённая учительница исполнила танец живота на линейке в хабаровской школе 21
07:33
Слушай себя, бей первым, учи математику. Редакция amic.ru о своих главных школьных уроках 0
07:18
Эксперты назвали заметный симптом рака крови 0
07:03
Такой же, только детский: в Tele2 рассказали, как настроить тариф для ребёнка 0
06:50
Везучие Скорпионы и проблемные Козероги. Кому гороскоп на сентябрь обещает деньги и любовь 0
06:35
Экологическая катастрофа. Алтайский фотограф съездил в Арктику и наткнулся на трупы зверей 3
06:16
Не знакомься и не стригись. Что поможет 2 сентября избежать несчастья 3
06:02
Ночные заморозки. О погоде в Алтайском крае 2 сентября 0
23:57
Такой день. День знаний и водитель, который не выпустил ребёнка из маршрутки 0
23:31
Союз журналистов России подготовит поправки в закон об иноагентах 0
22:58
Житель Алтайского края при продаже дачи лишился 175 тысяч рублей 1
22:29
Сергей Собянин развеял миф о кормящей Москву России 5
21:55
Алтайская бегунья Полина Миллер победила на международном турнире в Италии 0
21:33
Летевшую на Алтай туристку оштрафовали за курение на борту самолёта 0
20:59
Певица Ольга Бузова назвала сумму своих ежемесячных трат 5
20:30
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 1 сентября 0
19:56
Алтайские школы и вузы начинают учебный год в очном формате 0
19:25
"И моряком, и лётчиком". Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве 1
18:51
Россиян предупредили о вспышке коронавируса в России осенью 0
18:19
Те же цветы и банты, но атмосфера особая. Как отметили 1 сентября в старейшей школе города 3
17:59
Путин: население России могло бы сейчас достигать 500 млн человек 8
17:39
"Страшный вред нашему миру". Познер заявил о ненависти к Сталину и Гитлеру одновременно 8
17:26
Военные вновь перекроют участок трассы в Алтайском крае 1
17:09
В ГИБДД рассказали подробности наезда на 10-летнего мальчика женщиной-водителем 2
16:53
Бийский инваспортсмен Егор Ефросинин взял серебро на Паралимпиаде в Токио 3
16:40
ГИБДД Барнаула поддержала идею изменения ПДД для электросамокатов 8
16:23
В России за сутки выявили 18 368 случаев коронавируса 2
16:08
РБК: Сбербанк планирует начать выдавать ипотеку с 18 лет 8
15:55
Убирай или плати. В Барнауле водитель не высадил школьника, которого вырвало в маршрутке 31
15:37
Россияне получили возможность обжаловать штрафы от ГИБДД через "Госуслуги" 0
15:23
Соцсети: женщина-водитель перепутала педали и наехала на ребёнка в Барнауле 9
15:07
Торт из конопли и мужской стриптиз. Моргенштерн отметил свадьбу за 10 млн рублей 5
14:50
Правда ли, что оповещения о штрафах ГИБДД больше не будут приходить по почте. А как тогда? 13
14:36
День знаний – как Новый год. Путин поздравил школьников с 1 сентября 0
14:21
Жительница Барнаула вложила в "Финико" более 5 млн рублей и потеряла всю сумму 20
14:06
Бывшую воинскую часть в алтайском селе планируют превратить в культурно-спортивный квартал 2
13:53
32 многоквартирных дома в Барнауле останутся без горячей воды до полутора суток 0
13:40
Два воспитанника алтайского волейбола сыграют за сборную на чемпионате Европы 0
13:24
Губернатор Томенко принял участие в линейке в Налобихинской школе имени Скурлатова 1
13:07
МЧС эвакуировали тело погибшего вице-президента Федерации рафтинга Алтайского края 6

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.