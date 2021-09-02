Ночные заморозки. О погоде в Алтайском крае 2 сентября

2 сентября дневная температура в Алтайском крае достигнет +22 градусов. Однако, по прогнозам синоптиков, в ночь с 2 на 3 сентября в регионе ожидаются заморозки до -2 градусов.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, дневная температура составит +17...+22 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В ночь с 2 на 3 сентября температура снизится до +3...+8 градусов, а местами по востоку ожидаются заморозки от -2 до 0 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле днём 2 сентября столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с.