Бабье лето начинается. О погоде в Алтайском крае 3 сентября

Днём 3 сентября воздух в Алтайском крае прогреется до +25 градусов. По прогнозам синоптиков, это лишь начало бабьего лета – 4 и 5 сентября воздух прогреется до +28 и +31 градуса соответственно.

Как сообщает краевой Гидрометцентр, 3 сентября дневная температура в регионе составит +20...+25 градусов. Без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +20 до +22 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.