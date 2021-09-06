8 тысяч жителей Барнаула на сутки остались без горячей воды

Сибирская генерирующая компания временно отключила горячую воду в Центральном районе Барнаула для проведения плановой реконструкции теплосети. Её диаметр расширят с 300 до 500 мм.

"С 09:00 6 сентября до 09:00 7 сентября воды не будет в 28 жилых домах, школе и детском саду на Папанинцев, Партизанской, Ядринцева и Красноармейском", – сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СГК.

Отмечается, что всего под отключение попадают 8136 жителей Барнаула.

Энергетики приносят извинения за доставленные неудобства. Места отключений можно увидеть на карте: