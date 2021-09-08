До +32, но с осадками. О погоде в Алтайском крае 8 сентября

Ещё один жаркий день ждёт жителей Алтайского края 8 сентября. По прогнозам синоптиков, местами по югу воздух прогреется до +32 градусов.

Как сообщает региональный Гидрометцентр, дневная температура составит +21...+26 градусов, местами по югу – от +27 до +32 градусов. В западных районах края возможны кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +24 до +26 градусов. Утром возможен небольшой дождь. Ветер западный, 4-9 м/с.