Жителей Алтайского края предупредили о надвигающихся заморозках

Специалисты алтайского Гидрометцентра объявили штормовое предупреждение на территории региона. Поводом стали надвигающиеся заморозки.

По информации синоптиков, 11 сентября ночная температура воздуха в предгорьях может опускаться до 0...- 2 градусов. Отмечается, что дневная температура при этом будет достаточно высокой. Местами по краю днём столбики термометров могут показывать до +19 градусов.

По прогнозам метеорологов, до конца недели в регионе ожидаются непродолжительные дожди, в воскресенье местами сильные.