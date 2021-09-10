Трёхкилометровая пробка собралась на алтайской трассе из-за лопнувшего колеса

Трёхкилометровая пробка собралась возле моста перед селом Тальменка в Алтайском крае. Причиной затора стал большегруз, у которого во время движения взорвалось колесо.

Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", фура остановилась между двумя полосами дороги, из-за чего движение на участке затруднено в обе стороны. Согласно информации сервиса "Яндекс.Пробки", длина затора достигла трёх километров.

На месте находятся сотрудники ГИБДД. Информация об инциденте уточняется.

Напомним, ранее в Барнауле произошло столкновение двух трамваев на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова. В результате на Космонавтов в районе места происшествия образовалась пробка.