Трёхкилометровая пробка собралась на алтайской трассе из-за лопнувшего колеса

Трёхкилометровая пробка собралась возле моста перед селом Тальменка в Алтайском крае. Причиной затора стал большегруз, у которого во время движения взорвалось колесо.
Как сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул", фура остановилась между двумя полосами дороги, из-за чего движение на участке затруднено в обе стороны. Согласно информации сервиса "Яндекс.Пробки", длина затора достигла трёх километров.
На месте находятся сотрудники ГИБДД. Информация об инциденте уточняется.
Напомним, ранее в Барнауле произошло столкновение двух трамваев на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова. В результате на Космонавтов в районе места происшествия образовалась пробка.
Комментарии
А что там случилось с трамвайным маршрутом номер 7? Уже который раз, народ ждет на Кордоне и потом уходит на автобус. Минут через 20-25 приходят сразу два трамвая. Летом ходили нормально, а в сезон уборки началось. Хоть бы повесили тогда оповещающее табло на Кордоне, чтобы народ тупо не ждал.
У меня один вопрос, КАК? что трамвай по встречке пёр?