Немного волшебники. Как в Алтайском крае открывали первый центр поддержки волонтёрства

В Алтайском крае открыли первый центр поддержки волонтёрства / Фото: Антон Червяков

Первый муниципальный центр поддержки добровольчества открыли в Алтайском крае в воскресенье, 12 сентября. Он находится в Алейске. И именно здесь в выходные прошёл окружной форум волонтёров #МыВместе, в котором приняли участие более 50 молодых людей из 10 районов Алтайского края. Какое оно – современное добровольческое движение, что значит быть волонтёром и что делают сегодня для поддержки инициатив, читайте в нашем материале.

Первый центр для волонтёров

"Быть волонтёром – значит быть немного волшебником, ведь это люди, которые от всего сердца преображают мир, делая его ярче, светлее и теплее", – звучат со сцены слова ведущего перед открытием форума.

И это очень верно: достаточно вспомнить начало пандемии в 2020 году, когда волонтёры-медики самоотверженно и безвозмездно помогали пожилым людям и другим нуждающимся – доставляли продукты питания, медикаменты.

Многим волонтёрство помогает в самом себе открыть что-то новое, даёт новое направление личностного развития, считает Ева Чемоданова, волонтёр из Алейска. Сейчас она помогает ветеранам, а после окончания школы мечтает поступить в один из университетов Санкт-Петербурга:

"Я считаю, что волонтёрство помогает людям развивать разные аспекты жизни. Это очень нужно. Оно помогает полюбить этот мир, открыть любовь к людям".

Сейчас в волонтёрскую деятельность вовлечены больше 114 тысяч жителей края. Только в прошлом году во время пандемии в ряды добровольцев вступили тысячи человек, помощь от них получили 40 тысяч человек, отметил координатор проекта "Победа в каждом из нас", региональный представитель международной премии #МыВместе в Алтайском крае Максим Банных:

"И сейчас волонтёры продолжают работать и помогать людям. И я хотел бы поблагодарить всех волонтёров за бескорыстную работу и за то, что мы вместе".

Поскольку движение растёт и развивается, возникла необходимость координировать работу волонтёров, чтобы они могли наиболее эффективно действовать. И в эти выходные в Алейске открылся первый в Алтайском крае муниципальный центр поддержки добровольчества. Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, Герой России, референт управления президента России по общественным проектам Алексей Романов, региональный представитель Международной премии #МыВместе в Алтайском крае Максим Банных.

На базе центра будет проходить обучение добровольцев, обмен практиками. Волонтёрский центр призван объединять и координировать работу добровольческих отрядов с различными организациями и в случае необходимости может организовывать дистанционную работу. Губернатор края Виктор Томенко подчеркнул, что в период пандемии этот формат особенно востребован.

Деятельность нового центра будет охватывать 10 муниципальных образований: Алейска и прилегающих территорий. К концу 2021 года в Алтайском крае появится ещё шесть подобных центров.

"До конца года мы в Алтайском крае откроем такие межмуниципальные окружные центры во всех управленческих округах и посмотрим, как они будут работать. Если будет такая перспектива, необходимость и возможность – будем расширять эту практику", – заверил губернатор.

В помещении "дома волонтёров" сделан ремонт и есть необходимое оборудование: ноутбуки, принтеры, проектор. Кстати, создание центра стало возможным благодаря победе Алтайского края во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства "Регион добрых дел – 2020". Это позволило привлечь финансирование на развитие инфраструктуры добровольчества и создание семи муниципальных центров поддержки волонтёрства.

Здоровое общество – на добрых делах

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил значимость добровольчества в регионе и пообещал поддержку таким инициативам со стороны властей:

"Мы со стороны органов власти будем уделять добровольческим направлением очень серьёзное внимание".

Добавим, что волонтёрские инициативы нашего региона получают признание на федеральном и международном уровнях. Так, Алтайский край в прошлом году стал одним из победителей всероссийского конкурса региональных практик поддержки добровольчества – вошёл в число 37 субъектов-лидеров.

Знаменитый и любимый многими проект "Победа в каждом из нас" признан лучшим среди патриотических проектов России. Авторы сняли и одноимённый документальный фильм о ветеранах Великой Отечественной. Эта кинолента победила на международном фестивале.

"Основная задача проекта – сохранение памяти о героях, подвигах, людях. Наверное, нет лучше формата для этого, чем документальное кино. Ведь мы запоминаем лицо героя, его голос – а это самое главное. Именно эти эмоции вдохновляют всех нас", – рассказал Максим Банных.

Во время пандемии активно "заработала" площадка, где добровольцы могли объединиться, – "Мы вместе". Помогая людям, волонтёры познакомились с жителями края, которые творят добро в обычной жизни и не считают это большим подвигом. Им посвящён документальный фильм "Хорошие люди".

"Позволю себе вспомнить роман "Как закалялась сталь" и несколько строк из него: "Жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Волонтёры – люди, которые по зову сердца творят добрые дела во благо нашего Отчества. Я рад, что в этом зале есть представители движений "Волонтёры Победы", "Волонтёры-медики", "Юнармия", "Серебряные волонтёры". Это все те люди, которые позволяют говорить о том, что у нас здоровое общество", – сказал Герой России, референт управления президента России Алексей Романов.

Интересный факт: ученики средней школы и старшеклассники, принимающие участие в волонтёрской работе, получают дополнительные баллы при поступлении в вузы Алтайского края. По правилам приёма, при условии подтверждённого "стажа" добровольческой деятельности их добавляют к баллам ЕГЭ в Институте культуры, медицинском и техническом университетах.