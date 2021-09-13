Глава СКР Бастрыкин потребовал возбудить дела против пятерых российских судей

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовные дела на двух бывших и трёх действующих российских судей. Соответствующие представления были направлены в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС).

В Московской области Бастрыкин запросил возбудить дело о покушении на особо крупное мошенничество в отношении мировой судьи Ирины Бородиной, а также о служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями в отношении бывшей судьи Юлии Давыдовой.

В Воронежской области глава СКР запросил наказание для судьи Людмилы Козиевой, которая, как уточняет Regnum, устроила ДТП в центре города в июле 2020 года. Автомобиль судьи врезался в припаркованную на обочине машину, в результате чего водитель, стоявший рядом, получил тяжёлые травмы.

Также у ВККС запросили согласие на дело о воспрепятствовании правосудию в отношении Ивана Стрешенца, мирового судьи Керчи в отставке, и дело о мошенничестве на бывшего судью Волгограда Артура Дудникова.