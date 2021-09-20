Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв выиграл на выборах губернатора региона

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, по предварительным данным, побеждает на выборах главы региона с 56,81% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого избиркома.

Всего в избирательных комиссиях подсчитали 99,75% протоколов. Второе место заняла телеведущая Марина Ким (25,39%) от партии "Справедливая Россия – За правду", второе – пенсионер Владимир Парфенов (10,02%) от Партии пенсионеров, а третье – предприниматель Бабек Мамедов (3,53%) от "Родины".

Напомним, 9 июля 2020 года правоохранители задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств и покушений на убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. С 11 июля в Хабаровске проходили несанкционированные митинги в поддержку экс-главы региона.

20 июля того же года президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия, а врио губернатора региона назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярёва.

После этого на Дальнем Востоке начались массовые народные протесты. Люди требовали вернуть Фургала на пост и снять обвинения.