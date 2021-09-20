Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярёв выиграл на выборах губернатора региона

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв, по предварительным данным, побеждает на выборах главы региона с 56,81% голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого избиркома.
Всего в избирательных комиссиях подсчитали 99,75% протоколов. Второе место заняла телеведущая Марина Ким (25,39%) от партии "Справедливая Россия – За правду", второе – пенсионер Владимир Парфенов (10,02%) от Партии пенсионеров, а третье – предприниматель Бабек Мамедов (3,53%) от "Родины".
Напомним, 9 июля 2020 года правоохранители задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала по обвинению в организации убийств и покушений на убийства ряда предпринимателей в 2004-2005 годах. С 11 июля в Хабаровске проходили несанкционированные митинги в поддержку экс-главы региона.
20 июля того же года президент Владимир Путин отправил Фургала в отставку из-за утраты доверия, а врио губернатора региона назначил депутата Госдумы Михаила Дегтярёва.
После этого на Дальнем Востоке начались массовые народные протесты. Люди требовали вернуть Фургала на пост и снять обвинения.
Комментарии
156 % у банщика должно быть
Молодец бункерный дед, унизил хаборовчан присав банного мальчика. Впрочем и жители Алтайского края не достойны выбирать себе губернатора из своих земляков.
Очередное подтверждение тому, что на площадях бузят далеко не большинство. А площадным и сетевым терпилам остаётся вонять про фальсификации. Впрочем, как всегда.
подтверждение тому, что на площадях бузят далеко не большинство.
Меньшинства они такие. Мал клоп, да вонюч.
Мне Марина Ким больше нравилась в качестве кандидата
10:16
Виктор
Мне Марина Ким больше нравилась в качестве кандидата
----------------
И чем же? Чем прославились кандидаты прошлого созыва?
Это мурло не могло выиграть просто по тому простому факту, что он не может на людях там появиться без того чтобы его не освистали.
вот Путин подставил его, будет мучится, пока не сбежит оттуда или быстро переведут...Думаю ему житья там не будет, там люди живут не лохи..
На главной площади Хабаровска одна бабака пенсионерка примелькалась.Постоянно эта активистка там околачивается.
Очередное подтверждение тому, что на площадях бузят далеко не большинство. А площадным и сетевым терпилам остаётся вонять про фальсификации. Впрочем, как всегда.
проценты у этого человека - это апофеоз того что мы называем выборами.
В регионе , где вот этого присланого ненавидят большинство - он не набрал бы и 5%.
Эти цифрры ярко демонстрируют как в стране ппроводят выборы. В результате и получаем - "Голосуй , не голосуй - все равно получишь х...!"
А где голоса за КПРФ? моль почикала?
Кто то верит в голосовальню-пеньковую ???
Яркая личность, ставит под вопросы вообще голосования в целом по России, если там такой результат то о нашем можно и не сомневаться.
Рядом Китай и Япония. В Китай бежать он не будет ибо выдадут. Удивлен, что на выборы там не поставили редкого шимпанзе из Красноярского зоопарка Роев Ручей.
от ЛДПР
Фургал тоже от ЛДПР. Жириновский за него топил
Фургал тоже от ЛДПР. Жириновский за него топил
Ничего и не поменялось, одного либерал-демократа посадили, другой пришел