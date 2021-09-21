Вирусолог назвал неуязвимую перед коронавирусом категорию людей

Вирусолог Пётр Чумаков назвал людей, болеющих простудой или ОРВИ, неуязвимыми перед коронавирусом. Однако после выздоровления риск заразиться COVID-19 увеличивается, цитирует ura.ru завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта.
Один вирус может оказаться сильнее другого, поскольку более раннее заражение способствует выработке интерферонов. Однако после выздоровления организм ослаблен, а значит, риск заражения коронавирусом увеличивается и протекать он будет более тяжело.
Завлабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ РАН Сергей Нетесов отмечает, что процесс одновременного заражения сейчас слабо исследован учёными, поскольку без намеренного инфицирования добровольцев изучать его трудно и очень дорого.
Комментарии
Может быть, люди, которые ездят в общественном транспорте и ходят в ТЦ, шмыгая носом и имея другие явные симптомы респираторных заболеваний, решили, что они Неуязвимые, потому что у них скорее всего не коронавирус, а простуда, которая их защитит?
щас после выборов ждем волну.......
21.09.2021 08:47
krash
Элла сказала, что на выборах исключена даже теоретическая возможность заразиться
неуязвимые те, кто переболел ковидом тяжело - реально пофиг. Ни простудой, ни гриппом не болеешь. А ковилда повторная без симптомов проходит - узнаешь тока по наличию антител IgM и IgG на ИФА тесте, что были повторные проникновения вируса.
21.09.2021 09:37
- гость -
А ковилда повторная без симптомов проходит - узнаешь тока по наличию антител IgM и IgG на ИФА тесте, что были повторные проникновения вируса.
А что IgM и IgG исключительно только при ковиде появляются???
А что IgM и IgG исключительно только при ковиде появляются???
Да, если эти АТ к ковиду.
Короче, отопления не ждать, заботятся о нас.
Короче если есть герпес, на ковидлу наплевать.