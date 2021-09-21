Вирусолог назвал неуязвимую перед коронавирусом категорию людей

Вирусолог Пётр Чумаков назвал людей, болеющих простудой или ОРВИ, неуязвимыми перед коронавирусом. Однако после выздоровления риск заразиться COVID-19 увеличивается, цитирует ura.ru завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта.

Один вирус может оказаться сильнее другого, поскольку более раннее заражение способствует выработке интерферонов. Однако после выздоровления организм ослаблен, а значит, риск заражения коронавирусом увеличивается и протекать он будет более тяжело.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ РАН Сергей Нетесов отмечает, что процесс одновременного заражения сейчас слабо исследован учёными, поскольку без намеренного инфицирования добровольцев изучать его трудно и очень дорого.