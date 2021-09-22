Дождь со снегом и похолодание до +5. Прогноз погоды в Алтайском крае на 22 сентября

Очередной холодный день ждёт жителей Алтайского края в среду, 22 сентября, свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

По информации синоптиков, в крае днём температура воздуха составит от +5 до +10 градусов. В отдельных районах небольшие, по северу местами умеренные дожди, утром возможно с мокрым снегом. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле термометры покажут от +5 до +7 градусов. Временами небольшой дождь, утром, как и в целом по региону, также вероятен мокрый снег. Скорость ветра – до 9 м/с.